Як швидко "вбити" батарею телефону: чотири помилки, яких припускається кожен

Як правильно заряджати телефон

Багато людей не уявляє життя в сучасному світі без мобільного пристрою, чиї функції давно вийшли за межі простого телефону, а тому стає дуже неприємно, коли він розряджається або виходить з ладу в невідповідний момент. При цьому, щоб батарея прослужила довше, варто лише виконувати чотири простих правила.

Як мовиться в матеріалі РБК Україна, як би ми не намагалися берегти свій гаджет, але є популярні помилки, які ми робимо щодня і тим самим скорочуємо термін життя свого телефону.

Варто зазначити, що найбільше телефонні батареї не люблять двох речей — високої чи низької температури та стрибків напруги, а тому всі причини нижче так чи інакше пов’язані з цим.

Дешеві зарядні пристрої

Напевно, найчастіша порада для всіх користувачів телефонів полягає в тому, щоб використовувати лише ті пристрої, які схвалені для конкретної моделі. Річ у тому, що дешеві зарядки можуть збиратися з неякісних деталей, які можуть вийти з ладу самі, а заразом і прихопити з собою ваш телефон. Навіть якщо цього не станеться, то зарядка все ще може завдавати поступового збитку батареї, що неминуче позначиться на її продуктивності.

Зарядка в чохлі

Під час заряджання батарея може нагріватися, що вже неприємно, але це може стати подвійно неприємним, якщо телефон не зможе швидко охолодитись. Деякі чохли досить щільні, щоб перешкоджати тепловіддачі, тому під час зарядки їх краще зняти.

Зарядка на ніч

Більшості літій-іонних батарей на сучасних телефонах вистачає години-двох на зарядку від нуля до сотні, а тому тримати телефон підключеним до мережі не варто. Це не тільки підвищує ризики зловити стрибок напруги, а й збільшує навантаження на батарею, що призводить до непотрібного перегріву. Тому звичка під'єднати телефон до мережі перед сном не буде корисною для вашого пристрою.

Розрядка до нуля

Не варто чекати, поки телефон повністю розрядиться, перш ніж підключати його до мережі. Загалом рекомендується не опускати заряд телефону нижче 20%, щоб зберегти батарею.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зарядити телефон в автомобілі. Цією функцією можна скористатися також під час блекауту.