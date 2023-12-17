Цікавий спосіб зберегти заряд на телефоні: яку заставку потрібно поставити

Цей простий спосіб допоможе заощадити заряд акумулятора та продовжити термін служби пристрою.

Існує маса цікавих способів, як заощадити заряд на телефоні й один з них вельми незвичайний — він залежатиме від того, які встановлені шпалери на вашому гаджеті. Їх колір впливає на те, як швидко сідає акумулятор.

Такий лайфхак застосовується, якщо використовуєте мобільний пристрій з дисплеєм AMOLED. Фахівці кажуть, що такий дисплей також відомий як Super AMOLED чи OLED.

Так, OLED-екрани не мають суцільного підсвічування. Кожен піксель на такому екрані є "органічний світловипромінюючий діод", який випромінює власне світло. Якщо піксель чорний, то світло не випромінює.

Відповідно, якщо ви використовуєте чорне тло на AMOLED-дисплеї, дисплей буде виробляти менше світла. Таким чином, цей простий спосіб допоможе заощадити заряд акумулятора та продовжити термін служби пристрою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що багато користувачів смартфонів мають одну поширену звичку, яка вкрай шкодить гаджету. Вона здатна швидко привести мобільний пристрій у непридатність.