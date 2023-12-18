Шахраї не дрімають: як правильно користуватися публічною зарядкою телефону

Як захистити телефон від шахраїв

Іноді виникають неприємні ситуації, коли мобільний телефон розрядився в найбільш невідповідний момент, а іншого виходу, окрім заряджання його в публічному місці, просто не залишається.

Однак, як пише wivb.com, такий метод може приховувати величезні ризики, оскільки шахраї таким чином можуть отримати доступ до вашого пристрою і вкрасти паролі та іншу конфіденційну інформацію.

Зокрема, вони можуть розміщувати блоки скімінгу, які зчитують і копіюють інформацію з магнітного чіпа. Найчастіше це трапляється у публічних місцях на кшталт готелів, аеропортів та інших місць із великою кількістю відвідувачів. Якщо жертва підключає телефон до публічної USB-зарядки, вони завантажують на нього шкідливе програмне забезпечення і потім отримують доступ до облікових записів у мережі або перепродують паролі іншим зловмисникам.

Найпростішим способом захиститись від цього — не використовувати публічні зарядки та мати з собою павербанк. Але якщо його не було під рукою, то варто віддати перевагу розетці, а не USB-зарядці.

Якщо ж ви змушені скористатися публічною USB-зарядкою, то при підключенні зверніть увагу на підказку, що випливає на екрані, "поділитися даними" або "довіряти цьому комп’ютеру" або "тільки заряджати". Варто вибрати пункт "тільки заряджати".

Як варіант, телефон перед заряджанням варто вимкнути. Якщо ж ви постійно перебуваєте в русі й вам постійно доводиться користуватися публічними зарядками, то є сенс придбати пристрій під назвою блокувальник даних. З його допомогою ви унеможливите передачу даних через кабель і тим самим захистите свій телефон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зарядити телефон в автомобілі. Цією функцією можна скористатися також під час блекауту.