Є чотири простих правила: як уникнути проблем із телефоном на морозі

Лайфхакі, про які ви могли не знати

Не секрет, що на морозі наші телефони можуть поводитися більш "примхливо". Однак є прості способи уникнути проблем із гаджетами при мінусових температурах.

Як пише портал Ukr.Media, є всього чотири лайфхаки, які позбавлять вас труднощів. Якщо ви їх дотримуватиметеся, то смартфон працюватиме на морозі так, як робить це при комфортних температурах.

Як правильно користуватися телефоном на морозі?

Не тримайте телефон при мінусових температурах без чохла. Також є спеціальні теплі футляри. Вони допоможуть зберігати температуру та не дадуть гаджету "перемерзнути". Якщо ви все ж таки дістали телефон із кишені або сумки, то не залишайте його на морозі надовго. Справа в тому, що немає гаджетів, які розраховані на роботу за низької температури, через що і відбуваються збої. Намагайтеся його одразу ховати в тепле місце. Не слід допускати, щоб пристрій піддавався різкому перепаду температур. Якщо ви принесли його в тепло з морозу, або навпаки, то дайте йому деякий час пройти "акліматизацію" і не використовуйте відразу. Користуйтеся навушниками. Якщо у вас є потреба поговорити по телефону або послухати музику, краще використовувати гаджет віддалено. Таким чином, смартфон залишиться у теплі та прослужить довше.

Раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно зробити негайно, якщо телефон упав у воду.