Є чотири простих правила: як уникнути проблем із телефоном на морозі
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Лайфхакі, про які ви могли не знати
Не секрет, що на морозі наші телефони можуть поводитися більш "примхливо". Однак є прості способи уникнути проблем із гаджетами при мінусових температурах.
Як пише портал Ukr.Media, є всього чотири лайфхаки, які позбавлять вас труднощів. Якщо ви їх дотримуватиметеся, то смартфон працюватиме на морозі так, як робить це при комфортних температурах.
Як правильно користуватися телефоном на морозі?
- Не тримайте телефон при мінусових температурах без чохла. Також є спеціальні теплі футляри. Вони допоможуть зберігати температуру та не дадуть гаджету "перемерзнути".
- Якщо ви все ж таки дістали телефон із кишені або сумки, то не залишайте його на морозі надовго. Справа в тому, що немає гаджетів, які розраховані на роботу за низької температури, через що і відбуваються збої. Намагайтеся його одразу ховати в тепле місце.
- Не слід допускати, щоб пристрій піддавався різкому перепаду температур. Якщо ви принесли його в тепло з морозу, або навпаки, то дайте йому деякий час пройти "акліматизацію" і не використовуйте відразу.
- Користуйтеся навушниками. Якщо у вас є потреба поговорити по телефону або послухати музику, краще використовувати гаджет віддалено. Таким чином, смартфон залишиться у теплі та прослужить довше.
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