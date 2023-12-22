Так робити категорично не можна: названо головну "зимову" помилку при зарядці телефону

Якщо не дотримуватися правила — доведеться нести гаджет на ремонт

Майже закінчився перший місяць зими і попереду на нас чекають ще сильніші морози. У зв’язку з цим експерти вкотре нагадали, як правильно заряджати мобільні телефони в морозний період.

За даними порталу hochu.ua, взимку багато хто робить помилку при зарядці гаджета. В результаті неправильні дії призводять до того, що пристрій може вийти з ладу.

Однією з найголовніших "зимових" помилок фахівці називають таке: коли людина приходить з вулиці додому морозного дня, вона насамперед ставить на зарядку свій смартфон. Так робити категорично не можна, а причина — різкий перепад температур.

Справа в тому, що на вулиці телефон знаходиться в незвичних для нього умовах, а потім різко потрапляє у тепло. Такий температурний перепад завдасть серйозного удару не лише по батареї смартфона, а й по самому пристрої.

Як правильно заряджати гаджет взимку?

Щоб уникнути таких проблем, не потрібно поспішати ставити телефон на зарядку відразу після повернення з вулиці. Дайте йому "прогрітися" хоча б кілька хвилин і пройти "акліматизацію".

Раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно зробити негайно, якщо телефон упав у воду.