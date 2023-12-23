ЗСУ отримали 1000 надійних канадських БТРів: чим хороший Roshel Senator

Без особливого пафосу канадський виробник передав техніки на кілька бригад.

Днями канадська компанія Roshel передала Україні 1000 легкий БТР Senator. Таким чином цей бронеавтомобіль став одним з найбільш масових на озброєнні ЗСУ.

Про це повідомляє видання Defence Blog. При цьому такі масштабні постачання ніколи особливо не афішували.

Бронеавтомобіль Roshel Senator почали виробляти з 2019 року і основою для нього послужив вантажний автомобіль Ford F-550, що полегшує його виробництво, подальшу експлуатацію та ремонт. Хоча Senator відноситься до легкої бронетехніки, він досить добре захищений і добре озброєний.

Так, броня дозволяє витримати обстріл зі стрілецької зброї калібру до 12,7 мм. При цьому екіпаж має добрий огляд через досить широке скло. Також БТР обладнано системою захисту від зброї масового ураження, вона може відфільтровувати хімічні, біологічні та радіоактивні речовини, генеруючи чисте повітря усередині герметичної кабіни.

Кузов, в якому розташовується десант, створений за схемою, яка дозволяє витримати підрив гранати або міни, тому бійці не будуть виведені з ладу. Якщо ж БТРу знадобиться швидко піти з-під обстрілу, у цьому допоможе система runflat з підкачуванням шин на ходу.

Що стосується озброєння, то для подібного виду техніки Roshel Senator також добре і різноманітно озброєний – залежно від завдання може використовуватися бойовий модуль з кулеметами 7,62 або 12,7 мм або 40-мм станковий гранатомет.

При цьому БТР може перевозити до 10 осіб або менше, якщо його переобладнати під санітарно-евакуаційний транспорт і на одній заправці здатний проїхати 800 км.

Крім того, Roshel Senator обладнаний камерами зовнішнього огляду на 360°, системою виявлення джерел вогню, відеоспостереженням через камери CCTV, порталами зброї та іншим.

Поряд з імпортною технікою ЗСУ використовують і легку бронетехніку вітчизняного виробництва, наприклад, "Дозор-Б".