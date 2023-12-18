ГУР отримало українську техніку: як розвідці допоможуть броньовики "Дозор-Б"

Харківські броньовики мають масу плюсів для бійців ГУР

Бійці Головного управління розвідки МО України отримали від харківських конструкторів два бронеавтомобілі "Дозор-Б". Цю техніку використовуватимуть підрозділи активних дій ГУР на передовий.

Про це Головне управління розвідки МО України повідомляє у своєму Telegram-каналі. Нова техніка має безліч переваг, які сильно допоможуть у бою.

Так, бронеавтомобіль обладнаний тепловізором та приладом нічного бачення, що дозволить техніці вести бій навіть уночі, тим більше що "Дозори-Б" озброєні великокаліберним кулеметом 12,7-мм та 30-мм автоматичним гранатометом. Броня тримає кулю калібру 7,62 мм, є покращений протимінний захист, який захищає трьох членів екіпажу та вісім десантників.

За словами військового експерта Андрія Харука, броня "Дозора-Б" здатна також тримати уламки потужних 152-мм снарядів, що розірвалися на відстані від 50 метрів, а гранатомет для відстрілу димових гранат дозволяє створити хмару диму для маскування. Також бронеавтомобіль обладнаний фільтровентиляційною установкою, кондиціонером та системою опалення, тобто перебувати у ньому комфортно.

Як підкреслює Андрій Харук, на шасі "Дозора" можна також монтувати інші варіанти озброєння, наприклад протитанкові ракети для боротьби з ворожими танками або пускові установки для термобаричних реактивних снарядів. Хоча дальність останніх відносно невелика – до 7 км, це набагато далі, ніж стандартна зброя з кулемета та 30-мм гармати.

Нагадаємо, що поряд з новими "Дозорами" ЗСУ використовують українські модернізації радянських БМП-1.