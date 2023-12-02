Нове життя старої техніки: у чому плюси української модифікації БМП-1

В Україні модернізували стару БМП-1, зробивши дуже важливе поліпшення.

У ході російсько-української війни на передовій все частіше з’являється техніка не першої свіжості. Однак її намагаються покращувати, щоб вона більше відповідала сучасному полю бою, як, наприклад, чергова українська модернізація старої радянської БМП-1.

Про цю новинку та її перевагу розповідає один із Telegram-каналів. За його даними, основа модифікації – новий бойовий модуль, який було зроблено компанією "Промінтекс" і вперше з’явився на полі бою.

Схема нового бойового модуля

У цілому нині озброєння бойової машини піхоти залишилося тим самим — 30 мм автоматична гармата КБА-2 (2А72); 7,62 мм кулемет КТ-7,62; 30 мм станковий гранатомет КБА-117; дві ПТРК "Бар’єр".

Кут вертикального наведення становить від +45 ° до -10 °. Але головна особливість нової модифікації БМП-1, це безлюдний модуль озброєння, для стрільби з якого оператору не потрібно перебувати всередині, тобто має більше шансів вижити у разі пошкодження техніки.

Більш жорстка система кріплення зброї позитивно позначається на точності стрільби у русі. Також змінено конструкцію маски озброєння, що дозволяє посилити бронезахист та відмовитися від клейончатої (пожежонебезпечної) "спідниці". Поліпшено купчастість стрілянини та якість стабілізації на 25%.

Треба сказати, що незважаючи на солідний вік (виробництво розпочалося 1966-го року), БМП-1, як і раніше, активно покращується, а українські модифікації охоче використовують російські окупанти. Задля цього вони навіть забирають їх із музеїв, куди раніше поставили БМП-1 "Шквал", захоплені в Грузії 2008 року.