Блокування БТРів для Києва та підігрування путіну. Що відомо про болгарського президента Радева

Політик час від часу називає війну "конфліктом" та виступає за замирення

Президент Болгарії Румен Радев підклав першу свиню Києву від початку повномасштабного вторгнення рф. Політик і раніше не відзначався прихильністю до України та називав анексований Крим російським, але зараз перейшов до дій.

Що сталося цього разу

Отже, Румен Радев наклав вето на рішення парламенту Болгарії передати Україні близько 100 бронетранспортерів (БТР) застарілих зразків. Як пише Defence Express, це БТР-60, закуплені понад 40 років тому, які просто роками стояли на складі та вимагали грошей на утримання та догляд. Мова про застарілі машини з проблемною спаркою двох бензинових двигунів ГАЗ-40П, скоріш за все без озброєння. До того ж не факт, що вони у боєздатному стані.

Але своє рішення Радев пояснив тим, що парламентарі нібито були недостатньо ознайомлені з умовами передачі техніки. За його словами, в законі вказано, що безоплатна передача техніки відбувається з огляду на її непотрібність болгарському міністерству внутрішніх справ. Мовляв, БТРи підвищеної прохідності можуть бути використані для охорони болгарського кордону.

Для довідки: угоду ухвалили ще в липні, у серпні її підписало МВС Болгарії, а 13 листопада — Міноборони України. Після цього угоду ратифікував болгарський парламент. Тоді мови про те, що старі БТРи, які роками стоять на складах, "дуже потрібні", не було.

Водночас у Болгарії вже обіцяють впоратися з таким кроком президента. Так, прем'єр Ніколай Денков впевнений, що більшість у парламенті відхилить вето Радева, передає Novinite. Якщо парламент переголосує та утвердить ратифікацію угоди конституційною більшістю, Радев не зможе накласти на нього вето

Попередні одіозні заяви Радева

Румен Радев — колишній військовий пілот та колишній комуніст. Він переобрався у 2021-му, зробивши ставку на гасла боротьби з корупцією та вигнання мафії з влади. 2016 року Радев розпочав свій шлях у політиці за підтримки Соцпартії (колишніх комуністів), яка, своєю чергою, прославилася симпатіями до російського диктатора володимира путіна. У самого Радева також проявлялися сентименти до росії у вигляді скандальних заяв і його вважали саме проросійським політиком.

Радев часто використовує слово "конфлікт" замість "війна", публічно виступає проти надання зброї для захисту України від початку повномасштабної війни, та є одним із голубів миру, який повторює тезу про необхідність переговорів з росією. Ось, що він заявляв раніше:

2023 рік, липень. Звинуватив Україну в бажанні продовжувати війну коштом європейців : "Я хочу прояснити, що Україна наполягає на продовженні цієї війни. Але також має бути зрозуміло, що рахунок оплачується всією Європою".

: "Я хочу прояснити, що Україна наполягає на продовженні цієї війни. Але також має бути зрозуміло, що рахунок оплачується всією Європою". 2023 рік, лютий. Назвав відправлення зброї до України "гасінням пожежі бензином" : "Настав час, через рік після початку цієї кривавої війни, змістити акцент здебільшого на заходи щодо її припинення та відновити всі дипломатичні зусилля у пошуках мирного рішення".

: "Настав час, через рік після початку цієї кривавої війни, змістити акцент здебільшого на заходи щодо її припинення та відновити всі дипломатичні зусилля у пошуках мирного рішення". 2023 рік, лютий. Погрожував ветувати санкції ЄС проти російського "Росатома" .

. 2022 рік, травень. Виступив проти надання Україні зброї: "Люди, які вирішують надати Україні військову допомогу, повинні думати в першу чергу про безпеку болгарських громадян".

2021 рік, листопад. Назвав Крим російським на дебатах перед виборами: "Він є російським, як ще може бути?".

на дебатах перед виборами: "Він є російським, як ще може бути?". Не один раз вимагав відмовитися від санкцій проти росії. Мовляв, ті "неефективні" і тому їх треба скасувати.

Зазначимо, що у липні 2023 року під час візиту президента України Володимира Зеленського до Софії, між Радєвим та Зеленським виникла словесна перепалка саме через подібні формулювання болгарського президента. Тоді Радєв заявив, що "зброєю не можливо припинити конфлікт".

Політична ситуація у Болгарії

Політичні пристрасті у цій країні вирують постійно, але попри це уряд примудрявся опосередковано передавати Україні важливу допомогу. Приміром, у січні 2023 року німецькі журналісти Die Welt випустили статтю під назвою "Болгарія: країна, яка таємно врятувала Україну", де розповіли, що вже навесні 2022 року Софія потайки передавала Києву боєприпаси через посередницькі фірми та надсилала дизельне пальне.

Також на днях сталася вельми цікава історія з тим, як Болгарія відмовилася пропускати літак з головою МЗС рф сергієм лавровим через свій повітряний простір. Той прямував на саміт ОБСЄ у Північній Македонії та збирався прослідувати через Болгарію. Софія заборонила користуватися її повітряним простором літаку, на борту якого перебуває особа під санкціями. У відповідь речник кремля дмитро пєсков назвав заборону "ідіотською", пише Euractiv. За даними сервісів відстеження польотів Flightradar24 та FlightAware, літак Лаврова (RSD308) летів із росії над Чорним морем, а потім над територією Туреччини та Греції, після чого увійшов у повітряний простір Північної Македонії.

Раніше "Телеграф" писав, що сексолог-посол України Олеся Ілащук потрапила у новий скандал в Болгарії. Вона не прийшла на важливу подію в Софії.