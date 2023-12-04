Президент Болгарії заборонив передавати Україні 100 БТР: чим пояснив

Йдеться про списану техніку

Президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на постачання Україні бронетранспортерів, яке було схвалено парламентом країни 22 листопада. Він аргументував це тим, що бронетехніка необхідна болгарським прикордонникам та рятувальникам.

"Надану Україні броньовану високопрохідну транспортну техніку можна було б використати саме при охороні болгарського кордону та наданні допомоги населенню при лихах та аваріях. Життя та здоров’я болгарських громадян мають бути основним пріоритетом", — цитує його слова пресслужба.

Радєв повернув угоду між болгарським міністерством внутрішніх справ та міністерством оборони України щодо безоплатного надання броньованої транспортної техніки на новий розгляд до парламенту. Раніше за передачу техніки проголосували 152 депутати, проти висловилися 57.

Угода була укладена ще у липні цього року, у серпні її підписали у Софії, а 13 листопада – в Україні. У рамках договору Україні мали передати броньовану транспортну техніку з наявним озброєнням, яку МВС Болгарії не використовує. Всього йшлося про близько 100 БТР, а також запасні частини до них.

Нагадаємо, йдеться в основному про БТРи, які зберігалися на складах Міністерства внутрішніх справ Болгарії. Ця техніка виробництва 1960-1970 років ніколи не використовувалася і вже в 1980-х була переміщена на склади, де і зберігається досі.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що НАТО має озброєння, використання якого дозволить Україні добитися переваги у війні проти росії. Про його надання просив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.