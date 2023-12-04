Блокировка БТРов для Киева и подогрев путина. Что известно о болгарском президенте Радеве
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Политик время от времени называет войну "конфликтом" и выступает за примирение
Президент Болгарии Румен Радев подложил первую свинью Киеву с начала полномасштабного вторжения россии. Политик и раньше не отличался приверженностью Украине и называл аннексированный Крым российским, но сейчас перешел к действиям.
Что произошло в этот раз
Итак, Румен Радев ветировал решение парламента Болгарии передать Украине около 100 бронетранспортеров (БТР) устаревших образцов. Как пишет Defence Express, это БТР-60, закупленные более 40 лет назад, которые просто годами стояли на складе и требовали денег на содержание и уход. Речь об устаревших машинах с проблемной спаркой двух бензиновых двигателей ГАЗ-40П, скорее всего, без вооружения. К тому же не факт, что они находятся в боеспособном состоянии.
Но свое решение Радев объяснил тем, что парламентарии якобы недостаточно ознакомлены с условиями передачи техники. По его словам, в законе указано, что безвозмездная передача техники происходит ввиду ненужности болгарскому министерству внутренних дел. Мол, БТРы повышенной проходимости могут использоваться для охраны болгарской границы.
Для справки: соглашение было принято еще в июле, в августе его подписало МВД Болгарии, а 13 ноября — Минобороны Украины. После этого соглашение ратифицировал болгарский парламент. Тогда речи, что старые БТРы, годами стоящие на складах, "очень нужны", не было.
В то же время в Болгарии уже обещают справиться с таким шагом президента. Так, премьер Николай Денков уверен, что большинство в парламенте отклонит вето Радева, передает Novinite. Если парламент переголосует и утвердит ратификацию соглашения конституционным большинством, Радев не сможет наложить на него вето
Предыдущие одиозные заявления Радева
Румен Радев – бывший военный пилот и бывший коммунист. Он переизбрался в 2021-м, сделав ставку на лозунги борьбы с коррупцией и изгнания мафии из власти. В 2016 году Радев начал свой путь в политике при поддержке Соцпартии (бывших коммунистов), которая, в свою очередь, прославилась симпатиями к российскому диктатору Владимиру Путину. У самого Радева также проявлялись сантименты к россии в виде скандальных заявлений и считали именно пророссийским политиком.
Радев часто использует слово "конфликт" вместо "война", публично выступает против предоставления оружия для защиты Украины от начала полномасштабной войны и является одним из голубей мира, который повторяет тезис о необходимости переговоров с россией. Вот что он заявлял ранее:
- 2023 год, июль. Обвинил Украину в желании продолжать войну на средства европейцев: "Я хочу прояснить, что Украина настаивает на продолжении этой войны. Но также должно быть понятно, что счет оплачивается всей Европой".
- 2023 год, февраль. Назвал отправление оружия в Украину "тушением пожара бензином" : "Настало время, через год после начала этой кровавой войны, сместить акцент в основном на меры по его прекращению и возобновить все дипломатические усилия в поисках мирного решения".
- 2023 год, февраль. Угрожал ветировать санкции ЕС против российского "Росатома".
- 2022 год, май. Выступил против предоставления Украине оружия: "Люди, которые решают оказать Украине военную помощь, должны думать в первую очередь о безопасности болгарских граждан".
- 2021 год, ноябрь. Назвал Крым русским на дебатах перед выборами: "Он русский, как еще может быть?".
- Не раз требовал отказаться от санкций против россии. Мол, те "неэффективные" и потому их нужно отменить.
Отметим, что в июле 2023 года во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Софию между Радевым и Зеленским возникла словесная перепалка именно из-за подобных формулировок болгарского президента. Тогда Радев заявил, что "оружием невозможно прекратить конфликт".
Политическая ситуация в Болгарии
Политические страсти в этой стране бушуют постоянно, но, несмотря на это, правительство умудрялось косвенно передавать Украине важную помощь. К примеру, в январе 2023 года немецкие журналисты Die Welt выпустили статью под названием "Болгария: страна, которая тайно спасла Украину", где рассказали, что уже весной 2022 года София тайком передавала Киеву боеприпасы через посреднические фирмы и посылала дизель.
Также на днях произошла очень интересная история с тем, как Болгария отказалась пропускать самолет с главой МИД россии сергеем лавровым из-за своего воздушного пространства. Он направлялся на саммит ОБСЕ в Северной Македонии и собирался проследовать через Болгарию. София запретила пользоваться ее воздушным пространством самолета, на борту которого находится лицо под санкциями. В ответ спикер кремля дмитрий песков назвал запрет "идиотским", пишет Euractiv. По данным сервисов отслеживания полетов Flightradar24 и FlightAware, самолет лаврова (RSD308) летел из россии над Черным морем, а затем над территорией Турции и Греции, после чего вошел в воздушное пространство Северной Македонии.
Ранее Телеграф писал, что сексолог-посол Украины Олеся Илащук попала в новый скандал в Болгарии. Она не пришла на важное событие в Софии.