Блокировка БТРов для Киева и подогрев путина. Что известно о болгарском президенте Радеве

Политик время от времени называет войну "конфликтом" и выступает за примирение

Президент Болгарии Румен Радев подложил первую свинью Киеву с начала полномасштабного вторжения россии. Политик и раньше не отличался приверженностью Украине и называл аннексированный Крым российским, но сейчас перешел к действиям.

Что произошло в этот раз

Итак, Румен Радев ветировал решение парламента Болгарии передать Украине около 100 бронетранспортеров (БТР) устаревших образцов. Как пишет Defence Express, это БТР-60, закупленные более 40 лет назад, которые просто годами стояли на складе и требовали денег на содержание и уход. Речь об устаревших машинах с проблемной спаркой двух бензиновых двигателей ГАЗ-40П, скорее всего, без вооружения. К тому же не факт, что они находятся в боеспособном состоянии.

Но свое решение Радев объяснил тем, что парламентарии якобы недостаточно ознакомлены с условиями передачи техники. По его словам, в законе указано, что безвозмездная передача техники происходит ввиду ненужности болгарскому министерству внутренних дел. Мол, БТРы повышенной проходимости могут использоваться для охраны болгарской границы.

Для справки: соглашение было принято еще в июле, в августе его подписало МВД Болгарии, а 13 ноября — Минобороны Украины. После этого соглашение ратифицировал болгарский парламент. Тогда речи, что старые БТРы, годами стоящие на складах, "очень нужны", не было.

В то же время в Болгарии уже обещают справиться с таким шагом президента. Так, премьер Николай Денков уверен, что большинство в парламенте отклонит вето Радева, передает Novinite. Если парламент переголосует и утвердит ратификацию соглашения конституционным большинством, Радев не сможет наложить на него вето

Предыдущие одиозные заявления Радева

Румен Радев – бывший военный пилот и бывший коммунист. Он переизбрался в 2021-м, сделав ставку на лозунги борьбы с коррупцией и изгнания мафии из власти. В 2016 году Радев начал свой путь в политике при поддержке Соцпартии (бывших коммунистов), которая, в свою очередь, прославилась симпатиями к российскому диктатору Владимиру Путину. У самого Радева также проявлялись сантименты к россии в виде скандальных заявлений и считали именно пророссийским политиком.

Радев часто использует слово "конфликт" вместо "война", публично выступает против предоставления оружия для защиты Украины от начала полномасштабной войны и является одним из голубей мира, который повторяет тезис о необходимости переговоров с россией. Вот что он заявлял ранее:

2023 год, июль. Обвинил Украину в желании продолжать войну на средства европейцев: "Я хочу прояснить, что Украина настаивает на продолжении этой войны. Но также должно быть понятно, что счет оплачивается всей Европой".

"Я хочу прояснить, что Украина настаивает на продолжении этой войны. Но также должно быть понятно, что счет оплачивается всей Европой". 2023 год, февраль. Назвал отправление оружия в Украину "тушением пожара бензином" : "Настало время, через год после начала этой кровавой войны, сместить акцент в основном на меры по его прекращению и возобновить все дипломатические усилия в поисках мирного решения".

: "Настало время, через год после начала этой кровавой войны, сместить акцент в основном на меры по его прекращению и возобновить все дипломатические усилия в поисках мирного решения". 2023 год, февраль. Угрожал ветировать санкции ЕС против российского "Росатома" .

. 2022 год, май. Выступил против предоставления Украине оружия: "Люди, которые решают оказать Украине военную помощь, должны думать в первую очередь о безопасности болгарских граждан".

2021 год, ноябрь. Назвал Крым русским на дебатах перед выборами: "Он русский, как еще может быть?".

на дебатах перед выборами: "Он русский, как еще может быть?". Не раз требовал отказаться от санкций против россии. Мол, те "неэффективные" и потому их нужно отменить.

Отметим, что в июле 2023 года во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Софию между Радевым и Зеленским возникла словесная перепалка именно из-за подобных формулировок болгарского президента. Тогда Радев заявил, что "оружием невозможно прекратить конфликт".

Политическая ситуация в Болгарии

Политические страсти в этой стране бушуют постоянно, но, несмотря на это, правительство умудрялось косвенно передавать Украине важную помощь. К примеру, в январе 2023 года немецкие журналисты Die Welt выпустили статью под названием "Болгария: страна, которая тайно спасла Украину", где рассказали, что уже весной 2022 года София тайком передавала Киеву боеприпасы через посреднические фирмы и посылала дизель.

Также на днях произошла очень интересная история с тем, как Болгария отказалась пропускать самолет с главой МИД россии сергеем лавровым из-за своего воздушного пространства. Он направлялся на саммит ОБСЕ в Северной Македонии и собирался проследовать через Болгарию. София запретила пользоваться ее воздушным пространством самолета, на борту которого находится лицо под санкциями. В ответ спикер кремля дмитрий песков назвал запрет "идиотским", пишет Euractiv. По данным сервисов отслеживания полетов Flightradar24 и FlightAware, самолет лаврова (RSD308) летел из россии над Черным морем, а затем над территорией Турции и Греции, после чего вошел в воздушное пространство Северной Македонии.

Ранее Телеграф писал, что сексолог-посол Украины Олеся Илащук попала в новый скандал в Болгарии. Она не пришла на важное событие в Софии.