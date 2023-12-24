Як безпечно зарядити телефон у громадських місцях: чотири поради

Є деякі помилки, яких слід уникати під час заряджання гаджета

У громадських місцях давно вже з’явилися безкоштовні зарядні станції, якими люди можуть скористатися, якщо потрібно терміново зарядити гаджет. Проте експерти не радять користуватися таким видом зарядки свого телефону, оскільки це може бути небезпечним.

Є кілька інших способів для безпечного заряджання телефонів та інших пристроїв у громадських. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Federal Communications Commission.

Експерти з безпеки програмного забезпечення виділили кілька основних порад:

використовувати для зарядки електричну розетку;

брати із собою власний зарядний пристрій та USB-кабель;

придбати та носити із собою зовнішній акумулятор — портативний зарядний пристрій для гаджетів (power bank);

при підключенні до стороннього порту USB завжди вибирати опцію "тільки зарядити" (у жодному разі не слід вибирати "поділитися даними" або "довіряти цьому комп’ютеру").

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку найголовнішу помилку взимку припускаються користувачі смартфонів при їх зарядці. Ця звичка може призвести до виведення пристрою з експлуатації.