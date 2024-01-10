Жах для окупантів: в Україні створили дрон-камікадзе, який не боїться РЕБ (фото, відео)

У середньому вартість такого дрона становить близько 50 тисяч доларів.

В Україні розробили ударно-розвідувальний дрон Jupiter Hunter-1. Він є електричним, безшумним і не боїться засобів глушіння та РЕБ.

БПЛА був розроблений для ведення повітряного спостереження, розвідки та атаки ворога. За один раз дрон може переносити до чотирьох боєприпасів. Про це повідомили на сайті компанії Defender.Army, яка займається виробництвом, розробкою, імпортом та реалізацією продуктів, що забезпечують захист та безпеку.

Зазначається, що завдяки фіксованому крилу та здатності до вертикального зльоту та посадки дрону не потрібна злітно-посадкова смуга. Таким чином, він залишається афективним навіть у складних умовах та районах із великою щільністю населення.

Режим швидкої дії FHSS дозволяє уникнути впливу РЕБ та засобів глушіння. При завантаженні 10 кг безпілотник може продовжувати працювати протягом 1,5 години, здійснюючи польоти на відстань 150 кілометрів. Якщо навантаження 2 кг, час роботи збільшується до 3,5 години, а відстань польоту – до 350 кілометрів. Максимальна дальність радіокерування – 150 км, і з використанням системи Starlink – без обмежень.

Характеристики Jupiter Hunter-1:

Максимальна злітна вага: 34 кг;

Розмах крил: 3914 мм;

Довжина: 1920 мм;

Батарея: 6S 32 000 мА * рік;

Максимальне корисне навантаження, що рекомендується: 10 кг;

Круїзна швидкість: 75-90 км/год;

Максимальна швидкість: 120 км/год;

Максимальна робоча висота: <4500 м;

Підтримка систем GPS, Galileo, BDS;

Кількість каналів: понад 120.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні створили дрон-камікадзе UJ-26 "Бобер". Дальність роботи безпілотника – 800 км. Ця техніка оцінювалася у 108 тисяч доларів США.