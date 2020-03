Уряд Австралії подав до суду на Facebook

Новини технології:Уряду Австралії подав до федерального суду країни позов на соцмережу Facebook у зв'язку з порушенням закону про конфіденційність.

«Урядовий уповноважений з питань інформації подав позов проти Facebook до федерального суду, стверджуючи, що ця соціальна мережа вчинила серйозні та неодноразові втручання у приватне життя всупереч закону Австралії про конфіденційність», - ідеться в повідомленні.

Уповноважений стверджує, що особисті дані австралійських користувачів Facebook була розкрита програмою This is Your Digital Life з іншою метою, ніж та, для якої офіційно збиралася інформація. І це є порушенням закону про конфіденційність 1988 року. Інформація могла бути розкрита для Cambridge Analytica та використана з політичною метою і в інтересах третьої сторони.

Урядовець підкреслив, що у 2014-2015 рр. 311 127 австралійських користувачів Facebook стикнулися з розкриттям їхніх особистих даних та порушенням приватності.

У заяві до суду офіс урядового уповноваженого також стверджує, що дизайн платформи Facebook не надав можливості користувачам контролювати спосіб розкриття їхніх даних.