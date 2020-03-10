Новини технології:Facebook заборонив рекламу медичних масок, щоб не допустити спекуляцій через поширення Covid-19.

Про це повідомив у Twitter голова відділу менеджменту продукції Facebook Роб Летерн.

"Ми забороняємо рекламу та комерційні повідомлення щодо продажу медичних масок для обличчя. Ми уважно стежимо за поширенням вірусу Covid-19 та вносимо необхідні оновлення до нашої політики, якщо бачимо людей, які намагаються використати заради вигоди цю надзвичайну ситуацію.

Ми почнемо виконувати це рішення впродовж наступних днів", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 березня унаслідок інфікування коронавірусом у світі померли 3 594 особи. Одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.