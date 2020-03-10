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Вчені назвали технології, які здатні змінити світ

Вчені назвали технології, які здатні змінити світ
14:12 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф lenta.ua Фото: unsplash

Новини технології:Йдеться про технології, які вже існують і розвиваються.

Незломний квантовий зв'язок, персоналізована медицина нового покоління, цифрові гроші, ліки від старості, ШІ для створення нових препаратів, угруповання супутників для доступу до Інтернету і так далі - вчені Масачусетського технологічного інституту назвали головні технології, які змінять світ. Йдеться про технології, які вже існують і розвиваються.

Наприклад, широкосмуговий доступ до Інтернету в будь-якій точці планети, що реалізується силами величезних супутникових груп, вже стає реальністю. Компанія SpaceX активно розвиває свій проект Starlink, в рамках якого на орбіті Землі вже з'явилися три сотні супутників. Супутникова мережа, яка врешті-решт буде налічувати десятки тисяч орбітальних апаратів, запрацює вже в середині 2020 року.

У Нідерландах планується створення інформаційної мережі на основі квантових технологій, яка об'єднає кілька міст і стане прототипом "квантового інтернету" майбутнього. Вважається, що подібні мережі будуть на сто відсотків захищені від злому і перехоплення даних.

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Персоналізована медицина та генна інженерія вже зараз дозволяють створювати ліки, спрямовані на конкретну людину. Такі ліки дозволять лікувати навіть найскладніші хвороби і потенційно здатні зберегти життя мільйонам людей. Однак, слід розуміти, що препарати нового покоління будуть досить дорогими, і купити їх зможуть не всі.

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Интернет, Технології, Вчені, Супутники, Майбутнє, Космічні кораблі.
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