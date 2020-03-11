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Нова iOS 14 отримає низку корисних функцій

Нова iOS 14 отримає низку корисних функцій
18:19 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини технології:Новий витік розкрив одну із ключових змін, яка вперше за багато років розширить можливості її інтерфесу.

Операційна система iOS 14 поки перебуває в режимі закритого бета-тестування, але завдяки інсайдерам в мережі вже почала з'являтися інформація про нові функції "яблучної" операційки.

Що зміниться

Зараз власники iPhone можуть бачити свої програми лише у вигляді ярликів на робочому столі або в рядку пошуку. За даними джерел мережі, незабаром ситуація зміниться – iOS 14 дозволить переглядати встановлений софт у вигляді списку з більш детальною інформацією, повідомляє Wccftech.

Крім того, з'явиться можливість сортування додатків за кількома параметрами: користувачі зможуть фільтрувати програми за кількістю непрочитаних повідомлень або виводити на екран тільки недавно запущені програми.

Згідно витоком, на виділеному домашньому екрані розмістяться рекомендації Siri, які будуть пропонувати найбільш підходящі додатки в залежності від часу і геолокації. Наприклад, ближче до часу щоденної прогулянки віртуальний асистент «порадить» запустити аудіоплеєр.

З чуток, ОС також інформуватиме власника пристрою про додатки, які він запускає частіше і найрідше.

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Дата релізу

Реліз мобільної операційної системи iOS 14 очікується восени 2020 року.

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Apple, iPhone, iOS 14, Операційна система iOS 14, Мобільні телефони.
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