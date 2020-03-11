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Презентація iPhone 9: Apple скасувала захід через коронавірус

Презентація iPhone 9: Apple скасувала захід через коронавірус
19:09 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини технології:Компанія Apple планувала представити нового покоління бюджетного iPhone SE 2 або iPhone 9 31 березня.

Як пише digitimes.com, посилаючись на власні джерела, анонс нового бюджетного смартфона вирішили перенести на другий квартал цього року, а саму презентацію взагалі скасували.

У чому річ

Як повідомило джерело, річ у тому, що через спалах коронавірусу, відбуваються затримки поставки деяких комплектуючих. Крім того компанія прагне уникнути розповсюдження вірусу і проводити конференцію, на якій зібралося б більше тисячі чоловік не розумно. До того ж влада округу Санта-Клара, де розташована штаб-квартира Apple Park, офіційно заборонила проведення подібних заходів.

На березневій презентації, згідно з аналітичними звітами і витоками, Apple могла показати друге покоління смартфона iPhone SE 2, відомого як iPhone 9, і оновити iPad Pro.

Через епідемію коронавірусу вже скасували виставку MWC 2020 року, а також конференції Facebook F8 і Google I / O 2020 року.

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Що відомо про iPhone 9

Згідно з витоками, iPhone 9 буде новим поколінням бюджетника iPhone SE. Його дизайн нагадуватиме iPhone 8. Смартфону приписують 4,7-дюймовий дисплей, 3 ГБ оперативної пам'яті, до 128 ГБ сховища. Він буде оснащений процесором A13 Bionic, як у iPhone 11. Новинку, за чутками, оцінюють у 400 доларів (10 тисяч гривень).

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Все по темі:

Apple, iPhone 9, Коронавірус, Презентація iPhone 9, Скасована презентація iPhone 9.
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