Презентація iPhone 9: Apple скасувала захід через коронавірус

Новини технології:Компанія Apple планувала представити нового покоління бюджетного iPhone SE 2 або iPhone 9 31 березня.

Як пише digitimes.com, посилаючись на власні джерела, анонс нового бюджетного смартфона вирішили перенести на другий квартал цього року, а саму презентацію взагалі скасували.

У чому річ

Як повідомило джерело, річ у тому, що через спалах коронавірусу, відбуваються затримки поставки деяких комплектуючих. Крім того компанія прагне уникнути розповсюдження вірусу і проводити конференцію, на якій зібралося б більше тисячі чоловік не розумно. До того ж влада округу Санта-Клара, де розташована штаб-квартира Apple Park, офіційно заборонила проведення подібних заходів.

На березневій презентації, згідно з аналітичними звітами і витоками, Apple могла показати друге покоління смартфона iPhone SE 2, відомого як iPhone 9, і оновити iPad Pro.

Через епідемію коронавірусу вже скасували виставку MWC 2020 року, а також конференції Facebook F8 і Google I / O 2020 року.

Що відомо про iPhone 9

Згідно з витоками, iPhone 9 буде новим поколінням бюджетника iPhone SE. Його дизайн нагадуватиме iPhone 8. Смартфону приписують 4,7-дюймовий дисплей, 3 ГБ оперативної пам'яті, до 128 ГБ сховища. Він буде оснащений процесором A13 Bionic, як у iPhone 11. Новинку, за чутками, оцінюють у 400 доларів (10 тисяч гривень).