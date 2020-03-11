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Експерти пояснили, чому смартфони OnePlus подорожчають

Експерти пояснили, чому смартфони OnePlus подорожчають
21:52 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини технології:Піт Лау – генеральний директор OnePlus – заявив, що всі смартфони в лінійці OnePlus 8 отримають підтримку мереж п'ятого покоління.

Згідно з останніми даними, презентація нових смартфонів OnePlus може відбутися не вже в квітні. Підтвердженням цієї інформації стала заява очільника компанії та перший офіційний тизер мабутніх пристроїв.

Що підтвердив новий витік

Піт Лау – генеральний директор OnePlus – заявив, що всі смартфони в лінійці OnePlus 8 отримають підтримку мереж п'ятого покоління. Про це ж йдеться в тизері, опублікованому індійським підрозділом компанії в Twitter.

Очільник OnePlus також підтвердив побоювання фанатів. Він сказав, що впровадження нової технології підвищить вартість їх майбутніх смартфонів в порівнянні з попередниками, повідомляє ресурс Gadget360.

При цьому не ясно, чи будуть випущені модифікації без 5G, так як мережі п'ятого покоління поки мають порівняно невелике поширення. Наприклад, в Індії, яка є ключовим ринком для OnePlus, 5G поки перебуває в зародковому стані.

Я хочу підтвердити нашу прихильність 5G і нашим довгостроковим інвестиціям. Ми інвестуємо в 5G протягом вже декількох років, спостерігаючи, як цей напрямок рухається вперед, – зазначив Піт Лау.

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Ціна смартфонів

З чуток, OnePlus представить одразу три нових смартфона: відносно недорогий OnePlus 8 Lite, звичайний OnePlus 8 і Pro-версію. Інсайдери також повідомляли, що ціна найбільш доступної моделі стартуватиме з 512 доларів (близько 13 000 гривень за курсом станом на 11 березня 2020 року).

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OnePlus, Пит Лау, Смартфони, Чому смартфони OnePlus подорожчають.
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