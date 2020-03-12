Офіційно представлено лінійку смартфонів Redmi Note 9

Компанія Xiaomi провела в Індії захід, на якому представила серію недорогих смартфонів Redmi Note 9. Зокрема, анонсували Redmi Note 9 Pro та Note 9 Pro Max.
Особливості Redmi Note 9 Pro Max
Дизайн
Нові смартфони виконані з урахуванням нової дизайн-парадигми компанії – Aura Balance Design. Представники вендора звернули увагу на симетричність пристроїв як з тильної, так і з фронтальної сторони, а також натякнули на схожість ідеології з серією Mi Max: в Redmi Note 9 Pro Max також встановлено великий дисплей.
Смартфон Redmi Note 9 Pro Max отримав великий 6,67-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 2400×1080 пікселів та співвідношенням сторін 20:9. Дисплей прикритий захисним загартованим склом Gorilla Glass 5.
Технічні характеристики
Працює Redmi Note 9 Pro Max на базі 8-ядерного процесора Qualcomm Snapdragon 720G (2,3 ГГц). Оперативна пам’ять представлена накопичувачем LPDDR4X на 6 ГБ або 8 ГБ. Смартфон отримав 128 ГБ вбудованої пам’яті з можливістю розширення завдяки microSD-карті.
Камери
Основна камера представлена модулем камери із чотирма датчиками:
64-мегапіксельний основний датчик (f/1,9)
ультраширокий сенсор на 8 Мп (119 градусів)
макро датчик на 5 Мп
портретний датчик на 2 Мп
Програмне забезпечення вміє зберігати знімки з роздільною здатністю RAW, є режими Night Mode, AI Portrait і Pro Colour.
Фронтальна камера в Redmi Note 9 Pro Max має роздільну здатність 32 Мп.
За роботу пристрою відповідає потужна батарея ємністю 5020 мАг. Вона також підтримує швидку зарядку до 33 Вт.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Redmi Note 9 Pro Max
ДисплейДіагональ: 6,67 дюйма
Роздільна здатність: 2400×1080 точок
ПроцесорQualcomm Snapdragon 720G
ВідеопроцесорAdreno 618
Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ
Вбудована: 128 ГБ
КамериОсновна: 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп
Фронтальна: 32 Мп
Акумулятор5020 мАг
Операційна системаAndroid 10
Особливості Redmi Note 9 Pro
Окрім, Redmi Note 9 Pro Max вендор також представив базову версію самартфона, яка отримала назву Redmi Note 9 Pro. Сутєвих відмінностей в дизайні новинок немає.
Базова версія отримала менший об’єм оперативки – 4 ГБ або 6 ГБ. Вбудоване сховище тут може бути на 64 ГБ або 128 ГБ. А також підтримує швидку зарядку до 18 Вт.
Відмінності прослідковуються також в модулі основної камери:
48-мегапіксельний основний датчик (f/1,9)
ультраширокий сенсор на 8 Мп (119 градусів)
макро датчик на 5 Мп
портретний датчик на 2 Мп
Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп. В іншому характеристики анологічні, як у Max-версії.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Redmi Note 9 Pro
ДисплейДіагональ: 6,67 дюйма
Роздільна здатність: 2400×1080 точок
ПроцесорQualcomm Snapdragon 720G
ВідеопроцесорAdreno 618
Пам'ятьОперативна: 4 ГБ / 6 ГБ
Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ
Камери
Основна: 32 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 МП
Фронтальна: 16 Мп
Акумулятор
5020 мАг
Операційна система
Android 10
Ціни та дата старту продажів
Redmi Note 9 Pro Max 6 ГБ + 64 ГБ – 14 999 рупій (близько 5 300 гривень)
Redmi Note 9 Pro Max 6 ГБ + 128 ГБ – 16 999 рупій (близько 6 000 гривень)
Redmi Note 9 Pro Max 8 ГБ + 128 ГБ – 18 999 рупій (близько 6 600 гривень)
Redmi Note 9 Pro 4 ГБ + 64 ГБ – 12 999 рупій (близько 4 500 гривень)
Redmi Note 9 Pro 6 ГБ + 128 ГБ – 15 999 рупій (близько 5 600 гривень)
Смартфон Redmi Note 9 Pro надійде в продаж 17 березня на сайті Xiaomi India та в інтернет-магазин Amazon India. Redmi Note 9 Pro Max буде доступний з 25 березня у тих самих рітейлерів.