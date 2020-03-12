Експерти назвали смартфони, які найчастіше підробляють в 2020 році

Новини технології:Слідом за кількістю новинок мобільного ринку зростає й число підробок популярних моделей смартфонів.

Розробники бенчмарка Master Lu опублікували оновлений рейтинг фейкових ґаджетів, які тестували в мобільному додатку.

Лідери рейтингу підробок

Новим лідером "антирейтингу" станом на березень 2020 року став iPhone 8, який в минулому році займав друге місце. На другій сходинці списку розмістилася розкладачка Samsung Galaxy W2018, а модель Galaxy W2019 замкнула трійку "лідерів", повідомляє Gizmochina.

У топ-5 також увійшли підроблені iPhone Xs Max і Samsung Galaxy S10+, а замикають десятку Honor 9, Samsung Galaxy S8+, OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi6 і Samsung Galaxy S8.

Які бренди підробляють найчастіше

У відсотковому відношенні на фейкові пристрої Apple припадає 29,54% всіх зареєстрованих в бенчмарку підробок. На частку Samsung припадає 26,44%, Xiaomi і Honor відзначилися в 9,83% і 6,10% випадків відповідно.

Як виглядають підробки та хто їх купує

Розробники бенчмарку також склали збірний "портрет" клонів відомих моделей: дисплей з роздільною здатністю 720p, процесор MediaTek MT6589 і графіка Mali-400 MP. За даними джерела, найбільш затребувані копії популярних пристроїв у жителів Китаю – особливо в Шеньчжені, Гуанчжоу і Пекіні.