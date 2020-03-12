Лінійку смартфонів Samsung Galaxy S20 можна купити

Новини технології:Зараз в Україні стартував продаж на нових смартфонів.

Нову флагманську лінійку смартфонів Samsung Galaxy S20 південнокорейський виробник представив 11 лютого.

Ціна Samsung Galaxy S20 в Україні

- Модель Samsung Galaxy S20 (8/128 ГБ) можна купити за 26 999 гривень

- Версія Samsung Galaxy S20 + (8/128 ГБ) оцінена у 29 999 гривень

- Камерофон Samsung Galaxy S20 Ultra (12/128 ГБ) коштує 37 999 гривень

Чим цікаві смартфони Samsung Galaxy S20

- Одна із вагомих відмінностей від лінійки Samsung Galaxy S10, яку отримала нова модель, – рекордна частота оновлення зображення на дисплеї – 120Гц.

- Нові флагмани працюють на процесорі Samsung Exynos 990, при цьому топові версії отримали одразу 12 ГБ оперативної пам’яті.

Що стосується камер, то Galaxy S20 та Galaxy S20+ отримали три модулі:

- Основний 64-мегапіксельний сенсор з діафрагмою f / 2.0, укомплектований телеоб'єктивом зі стабілізацією та триразовим оптичним і тридцятикратним цифровим зумом.

- Допоміжний датчик на 12 Мп (f / 1.8) оснащений ширококутною оптикою.

- Ще 12 Мп надширококутний модуль, що дає змогу захопити в кадр максимум об'єктів.

Переваги Galaxy S20 Ultra

- Окремо варто звернути увагу на камери Galaxy S20 Ultra. Як кажуть в компанії, це надпотужний камерофон, з рекордно чітким збільшенням, яке може порівнятись із телескопом.

- Стандартний ширококутний на 108 Мп з розміром пікселя 0,8 мкм і можливістю переходу в 12-мегапіксельний режим.

- Ультраширококутний на 12 Мп.

- Телеоб'єктив на 48 Мп з підтримкою 12-мегапіксельного режиму

- Камера оснащена об'єктивом-перископом з 10-кратним гібридним оптичним зумом.

- Датчик глибини для більш точного розмиття фону в портретному режимі.