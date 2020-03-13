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В Google Chrome з'явилася незвичайна функція

В Google Chrome з'явилася незвичайна функція
18:31 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини технології:Нововведення призначене в першу чергу для розробників.

У Google Chrome з'явилася функція, що показує веб-сторінки очима дальтоніків та слабозорих. Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив один зі співробітників Google Маттіас Біненс.

У Google Chrome з'явилася функція, що показує веб-сторінки очима дальтоніків та слабозорих. Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив один зі співробітників Google Маттіас Біненс.

Нововведення призначене в першу чергу для розробників. При включенні спеціального режиму перегляду у вікні браузера змінюються кольори і різкість зображення, що дозволяє зрозуміти, як бачать конкретну веб-сторінку дальтоніки або люди з поганим зором.

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Завдяки цим даним можна настроїти параметри відображення вмісту таким чином, щоб слабозрячим було простіше його сприймати. Розробники можуть знайти нову функцію через вкладку Developer Tools (Інструменти розробника»).

Вибравши її, потрібно послідовно перейти по пунктах меню More Tools («Додаткові інструменти»), Rendering і Emulate Visual Deficiencies.До речі, засіб перевірки контрастності і функція імітації дефіциту колірного зору є в браузері Firefox від Mozilla.

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Google, Интернет, Google Chrome, Технології.
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