ЄС хоче ввести "право на ремонт" смартфонів

Новини технології:Минулого року ЄС ввів правила "Права на ремонт" для побутової техніки, зокрема телевізорів і пральних машин.

Європейська комісія оголосила про плани ввести нові правила "Права на ремонт", які, як вона сподівається, будуть поширюватися на телефони, планшети і ноутбуки до 2021 року. Про це повідомляє The Verge.

"Якщо вони (плани - ред.) будуть успішними, ці правила означатимуть, що пристрої мають залишатися корисними довше, перш ніж їх потрібно буде утилізувати або знищити на спеціальних полігонах", - йдеться у повідомленні.

Плани були оголошені в рамках широкого спектру ініціатив щодо товарів, які включають також текстиль, пластик та продукти харчування з метою допомогти торговому блоку стати кліматично нейтральним до 2050 року.

Згідно з новим планом, продукти повинні бути більш довговічними, багаторазовими, модернізованими і виготовлятися з більшого числа перероблених матеріалів.

Сподівання ЄС полягають в заохочуванні виробників, які досягають цих цілей. Нарешті, ЄС також розглядає можливість введення нової схеми, яка дозволить споживачам легше продавати або повертати старі телефони, планшети та зарядні пристрої.

Тепер Єврокомісія хоче розширити кількість продуктів, що підпадають під закони про екологічний дизайн, додавши споживчі електронні пристрої, менше 40 відсотків з яких, як передбачається, будуть перероблені в ЄС.

Водночас видання пише, що залишаються питання про те, скільки з цих ініціатив буде працювати на практиці, оскільки офіційне оголошення ЄС, схоже, не стосується їх безпосередньо. Наприклад, чи будуть компанії змушені дозволяти клієнтам самотужки ремонтувати власні пристрої або компаніям буде дозволено просити клієнтів приходити до них безпосередньо?

Законодавство все ще перебуває на ранній стадії, і воно ще має бути схвалене державами-членами ЄС та Європейським парламентом, перш ніж зможе стати законом.