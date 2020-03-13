Apple знову відкрила усі магазини в Китаї

Новини технології:Через вплив коронавірусу корпорація Apple змушена була закрити всі свої магазини на території Китаю.

Таким чином з 13 березня працюють усі 42 офіційні магазини Apple. Щоправда, деякі з них працюють за зміненим графіком, передає BBC.

Як відомо, у лютому Apple офіційно заявила, тимчасово закриє офіційні магазини та корпоративні офіси на материковій частині Китаю. При цьому інтернет-магазин компанії без змін.

Раніше в компанії вже заявляли, що не зможуть досягти запланованого доходу в першому кварталі 2020 року - все через спалах коронавірусу.

Коронавірус в Китаї

11 березня в Китаї заявили, що країна вже пережила пік епідемії.Загалом у Китаї від коронавірусу загинули понад 3 тисячі людей, а кількість заражених перевищила 80 тисяч осіб.

Станом на 11 березня було зафіксовано всього 11 нових випадків зараження. При цьому з лікарні виписали понад 1 300 пацієнтів. Що стосується України, то в нас було підтверджено 3 випадки зараження коронавірусом. При цьому 71-річна жінка померла.