Бюджетний смартфон Google Pixel 4a засвітився на білбордах

Відомому інформатору Евану Блассу вдалося сфотографувати рекламні банери новинки.
Що відомо про витік
На представленому авторитетним інсайдером знімку фігурують три банери, які розміщені на даху будівлі.
Примітно, що зображення демонструють і передбачувану вартість Google Pixel 4a, а також розкривають його дизайн.Проте користувачі засумнівалися в достовірності фотографії, зазначивши, що на знімку "застигли хмари", а також не видно сегменти білборда, які відповідають за динамічну зміну реклами.
Що відомо про смартфон
Згідно з останніми витоками, Google Pixel 4a дійсно може коштувати 399 доларів (близько 10 300 гривень за курсом станом на 13 березня 2020 років) – рівно таку ж стартову ціну чекають і від iPhone 9.
Смартфон буде побудований на базі процесора Snapdragon 730, його обладнають 6 ГБ оперативної пам'яті і акумулятором на 3080 мАг. На тильній стороні пристрою будуть розміщені дві камери з роздільною здатністю 12 і 8 Мп. Про терміни виходу новинки поки нічого не відомо.