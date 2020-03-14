Apple змінює формат щорічної конференції через коронавірус

Вперше за час проведення цієї конференції, вона відбудеться в онлайн-форматі. Точна дата невідома. Минулого року вона проходила 3 червня.
Що покаже Apple
Експерти припускають, що під час літньої презентації яблучна компанія представить нове покоління операційних систем:
- для своїх фірмових смартфонів – iOS 14,
- для планшетів – iPadOS 14,
- для ноутбуків – macOS 10.16,
- для розумних годинників – watchOS 7.
"Сформована в світі ситуація вимагає знайти новий формат для WWDC 2020 року. Тож ми раді повідомити, що у всіх наших розробників буде повний доступ до презентацій, зустрічей і можливостям навчання на нашій конференції. Всі подробиці ми повідомимо незабаром", – сказав директор по маркетингу Apple Філ Шиллер.
Де дивитись
Презентацію новинок можна буде побачити на офіційному сайті компанії. На портал для розробників також викладуть записи з навчальними сесіями.
До речі, Apple також пожертвувала мільйон доларів місцевим організаціям, щоб покрити збитки, яких вони зазнають через скасування заходу. Зазвичай WWDC з'їжджається близько 5 тисяч розробників з усього світу. Останні кілька років конференцію проводять у Сан-Хосе.
Раніше компанія заявила про скасування презентації, Презентація iPhone 9: Apple скасувала захід через коронавірус на якій мала показати новий бюджетний iPhone SE 2 або iPhone 9 (точна назва наразі невідома). Подія мала відбутись 31 березня. Причина все та ж – коронавірус.