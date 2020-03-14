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Британський підліток створив сайт, що генерує плакати про правильне миття рук

Британський підліток створив сайт, що генерує плакати про правильне миття рук
18:52 Сб, 14 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини технології:Таким чином, підліток створив альтернативу рекомендації ВООЗ про 20-секундне намилювання рук.

17-річний британець Вільям Гібсон запустив сайт, що дозволяє перенести тексти улюблених пісень на плакат про те, як правильно мити руки.

Розробник назвав ресурс Wash Your Lyrics, пише Громадське. Таким чином, підліток створив альтернативу рекомендації ВООЗ про 20-секундне намилювання рук, наспівуючи Happy Birthday.

Сайт працює через бібліотеку текстів Genius. Щоб згенерувати плакат, потрібно ввести назву пісні і її виконавця, однак підтримуються тут тільки тексти на латинці.

Можна ввести і свій текст латиною. Крім тексту пісні можна вибрати засіб для очищення, який буде зображено на постері. За перші три дні на Wash Your Lyrics згенерували майже 200 тисяч плакатів.

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На тлі тривожних новин про коронавірус важливо пам’ятати про регулярне миття рук. Ця проста процедура рятує від вірусів та інфекцій.

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Сайт, Вирус, Гігієна, Коронавірус, Миття рук.
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