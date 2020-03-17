Глобальні ІТ-компанії обєднаються для бородьби с фейками про коронавірус

Новини технології:Глобальні технологічні компанії Facebook, Google, Lindedln, Microsoft, Twitter, Reddit і YouTube разом боротимуться з шахрайством і дезінформацією про вірус.

Про це повідомляється в спільній заяві компаній. «Ми тісно співпрацюємо в питанні спільних зусиль реагування на епідемію COVID-19.

Ми допомагаємо мільйонам людей залишатися на зв'язку, одночасно протидіючи шахрайству, дезінформації про вірус, публікуючи достовірні матеріали на наших платформах і оновлюючи важливу інформацію від державних організацій охорони здоров'я по всьому світу», - сказано в заяві компаній.

Також вони у своєму повідомленні закликають інші компанії приєднатися до їх діяльності в цьому питанні.

Нагадаємо, 16 березня Міністерство охорони здоров'я України та Facebook запустили сервіс миттєвого інформування про коронавірус в Україні.

10 березня глобальні соціальні мережі Facebook і Instagram заборонили розміщення реклами та комерційних оголошень про продаж медичних масок, розраховуючи таким чином запобігти використанню теми коронавірусу в корисливих цілях.