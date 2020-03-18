Компанія Apple представила дві новинки

Новини технології:Компанія Apple презентувала нове покоління планшета iPad Pro та недорого ноутбука MacBook Air.

Пристрої вже доступні для замовлення. А офіційно у продаж новинки надійдуть наступного тижня.

iPad Pro

Цей планшет оснащений подвійним модулем камери з LiDAR-сенсором (це датчик, який вміє вимірювати відстань до об'єкта: він аналізує, як світло певної частоти відбивається від навколишнього простору і фіксує це).

iPad Pro працює на чіпі A12Z Bionic. Новинка оснащена п'ятьма мікрофонами – виробник обіцяє студійну якість звуку.

Також з новим iPad Pro можна купити клавіатуру Magic Keyboard з підсвічуванням і трекпедом.

Новинка працює на базі операційної системи iPadOS, вона має забезпечити повноцінну роботу трекпада в додатках і системі. Як відомо, раніше для активації "курсора" доводилося користуватися функціями "Універсального доступу".

Ціна iPad Pro:

iPad Pro з діагоналлю 11 дюймів коштує 799 доларів (21 600 гривень)

Клавіатура з трекпедом для цієї моделі – 299 доларів (8 100 гривень)

12,9-дюймовий iPad Pro – 949 доларів (33 700 гривень)

Клавіатура з трекпедом – 349 доларів (9 400 гривень).

MacBook Air

Оновлена версія MacBook Air оснащена процесором Intel Core 10-го покоління.

Також виробник замінив клавіатуру з механізмом "метелик", яку дуже часто критикують. Тепер там ножиці-перемикачі, як у новому MacBook Pro на 16 дюймів.

Ціна MacBook Air

Вартість моделі із накопичувачем на 256 ГБ коштує 999 доларів (це близько 27 тисяч гривень).