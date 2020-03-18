Технічні характеристики нового PlayStation 5

Новини технології:18 березня компанія таки провела презентацію, на якій поділилася свіжою інформацією про свою консоль PlayStation 5.

Перед презентацією в мережі з'явилися порівняльні технічні характеристики PlayStation 5 з попередньою консоллю Sony.

Детальніше про PlayStation 5

Новий SSD диск

Представник Sony заявив на презентації, що консоль отримає швидкісний NVMe SSD 5,5 Гб/с, який стане ледь не ключовою особливістю приставки. Уявіть лишень, що приставка зможе завантажувати об'єм даних, який дорівнює середній грі 2000-х всього за секунду.

Об'єм SSD диска становитиме 825 гігабайт. Втім, якщо користувачу цього виявиться замало, він завжди зможе докупити додатковий зовнішній SSD. За цими показниками консоль перевершує Xbox Series X. Можна очікувати, що майбутні ігри для PlayStation 5 точно здивують масштабами та графікою.

Компанія акцентував увагу на тому, що це дасть змогу повністю позбутися довгий завантажень в іграх. Також це відкриє для розробників нові можливості під час створення ігор, що повинно вивести левел дизайн на новий рівень якості. Крім того встановлення об'ємних патчів також стане минулим, адже вони будуть моментально інтегруватися в гру після завантаження.

Графічний процесор

Окрім низки інформації для розробників, яка не цікава широкому загалу, представник Sony наголосив, що PlayStation 5 таки матиме повноцінну сумісність з попередньою приставкою Sony. Він наголосив, що на старті консолі вона підтримуватиме майже всі найпопулярніші тайтли PS4. Крім того, варто зазначити, що процесор підтримуватиме базові шейдери та нову технологію рей трейсінгу.

Трасування променів в комп'ютерних іграх (рей трейсінг) – це рішення для створення реалістичного освітлення, відображень і тіней, що забезпечує більш високий рівень реалізму в порівнянні з традиційними способами рендеринга.

Потужність обробки графіки Play Station 5 склала 10.28 терафлопс. У Xbox Series X аналогічний показник склав 12 терафлопс, тобто чисто в цифрах консоль наступного покоління від Microsoft поки обганяє розробки Sony.

Чіпсет

Варто зазначити що нова архітектуру AMD RDNA 2 GPU працює при максимальній тактовій частоті в 2.23 Ггц. Однак, це максимум, на який здатна консоль від Sony. В звичайному режимі приставка працюватиме трохи повільніше.

Основний же процесор PS5 – AMD Zen 2 на 8 ядер. Кожне може працювати при частоті в 3.5 Ггц, але в середньому частота у них буде змінюватися.

Звук

Одним з важливих моментів, на яких акцентували увагу під час презентації, був звук. Представник Sony зазначив, що компанія справді попрацювала над тим, щоб зробити його максимально кращим, на скільки це взагалі можливо. За це у PlayStation 5 відповідатиме спеціальна система обробки звуку Tempest Engine.

Обіцяють, що буде чутно звук падіння кожної краплі дощу в сценах, де він власне зображатиметься. Все через те, що кожен об'єкт, який буде джерелом звуку, оброблятиметься окремо. Це створить справжній тривимірний звук. До прикладу в консолі PlayStation 4 на один такий об'єкт потрібна була б потужність всього процесора.

Окрім технічних характеристик компанія не розповіла більше нічого. Також не показали і самої консолі, тому нам залишається очікувати, на анонс, де компанія представить PlayStation 5 офіційно та повністю.