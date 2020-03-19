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Апарати штучної вентиляції легень будуть виробляти на заводі Tesla

Апарати штучної вентиляції легень будуть виробляти на заводі Tesla
11:34 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини технології:Апарати штучної вентиляції легенів будуть вироблятися на заводах в разі нестачі.

Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск пообіцяв налагодити виробництво апаратів штучної вентиляції легенів на заводах Tesla через коронавірус. Про це він написав у Twitter. "Ми будемо робити апарати штучної вентиляції легенів, якщо буде нестача", - відповів Маск підписнику.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 19 березня зафіксовано 218 814 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом COVID-19.

Нагадаємо, спалах нового коронавірусу був зафіксований в кінці грудня 2019 року в самому густонаселеному місті Центрального Китаю – 12-мільйонному місті Ухань.

Ілон Маск розказав, що думає про штучний інтелект

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу. В Україні зафіксовано 16 випадків коронавірусної інфекції, з них два – смертельні. У країні оголошено загальнонаціональний карантин, який триватиме до 3 квітня.

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Завод, Карантин, Tesla, Илон Маск, ШВЛ.
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