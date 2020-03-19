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Honda і BMW зачиняють своє виробництво у Європі через пандемію

Honda і BMW зачиняють своє виробництво у Європі через пандемію
15:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини технології:Компанії Honda та BMW тимчасово зупиняють виробництво на заводах в США та Європі через спалах коронавірусу.

«Цього тижня Honda North America та BMW закривають заводи на всій території США та Європи через очікуване зниження попиту на автомобілі, пов’язане зі спалахом коронавірусу у світі», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Honda оголосила, що з 23 березня закриє чотири американські заводи через очікуване зниження попиту на ринку. Компанія заявила, що припинить виробництво на шість днів, плануючи "повернутися" до кінця місяця. Це призведе до скорочення виробництва приблизно на 40 тис. автомобілів.

Водночас, концерн BMW оголосив про закриття до кінця тижня автосалонів і заводів у Європі. Планується, що перерва у роботі заводів триватиме до середини квітня.

Загалом, з початку тижня про припинення виробництва в Європі заявила низка автовиробників, зокрема Volkswagen, Fiat Chrysler, Renault, PSA, Daimler, Ford.

ЗАЗ почав випускати кросовери

Як повідомлялося, станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8970 людей померли та 85 749 осіб одужали.

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Автомобиль, BMW, Honda, Коронавірус, Автовиробник.
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