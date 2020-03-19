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Експерти опубліковали нову арактеристику iPhone 12

Експерти опубліковали нову арактеристику iPhone 12
19:03 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини технології:За чутками, восени 2020 року на нас чекає не три, а відразу чотири нових iPhone 12.

Зокрема, аналітики стверджують, що iPhone вперше в історії отримають 6 ГБ оперативної пам’яті. Щоправда, користувачі матимуть змогу вибрати і модель з 4 ГБ оперативки – такий iPhone 12 буде коштувати трохи менше.

Фото iPhone 12 Pro

Як свідчить фото, по периметру iPhone 12 Pro отримає металеву рамку. Загалом, новий смартфон буде нагадувати класичний iPhone 5. Про це раніше було чимало чуток. Самі користувачі називали дизайн "п'ятірки" найкращим за всю історію Apple.

Зовнішній вигляд iPhone 12 Pro Max

Тим часом, дизайнер Хасан Каймак показав свої ідеї, як може виглядати iPhone 12 Pro Max. За чутками, отримає екран діагоналлю 6,7 дюйма. Також інсайдери припускають, що він отримає процесор Apple A14.

Технічні характеристики нового PlayStation 5

Що стосується зовнішнього вигляду, то аналітики припускають, що нове покоління нарешті позбудеться вирізу вгорі екрану. Натомість iPhone 12 Pro Max отримає круглий отвір для фронтальної камери. А от основна камера буде нагадувати блок, який отримало покоління iPhone 11, тільки кількість модулів мають збільшити.

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