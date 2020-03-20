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Hisense випустила унікальний 85-дюймовий телевізор з двома екранами

Hisense випустила унікальний 85-дюймовий телевізор з двома екранами
08:00 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини технології:Китайська компанія Hisense випустила перший в світі двоекранний телевізор 8K Pro TV.

Дисплей став однією з найяскравіших функцій новинки. Він підтримує частоту оновлення 120 Гц. Телевізор отримав технологію управління підсвічуванням з високою щільністю поділу, передає gizmochina.com.

Також Hisense 8K Pro TV працює на базі штучного інтелекту, що забезпечує “яскраві враження від перегляду” за допомогою різних програмних і апаратних оптимізацій».

Характеристики

Телевізор оснащений 113 незалежними мікросхемами управління підсвічуванням, які допомагають управляти усіма 1694 перегородками підсвічування.

Крім того, новинка отримала ще один екран з діагоналлю 28 дюймів. На ньому відображається додаткова інформація, а також є підтримка голосового управління.

Технологія штучного інтелекту, Hisense TV допомагає побудувати модель сцени в реальному часі. Більше того, телевізор може компенсувати деталі, яких не було в оригінальному записі.

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Ціна

Новий телевізор коштує 79 999 юанів – це приблизно 11 392 долари або 307 800 гривень.

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