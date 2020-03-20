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П'ятниця, 20.03.2020
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Google присвятив Doodle Ігнасіо Семмельвайсу

Google присвятив Doodle Ігнасіо Семмельвайсу
08:50 Сьогодні Телеграф

Новини технології:Google дудл 20 березня присвячений угорському лікаря-акушера, професору Ігнацу Семмельвейса, якого счтают одним з основоположників асептики.

Сьогоднішній Doodle визнає угорського лікаря д-ра Ігнаса Семмельвайса, якого багато хто вважає першою людиною, який відкрив медичні переваги миття рук.

У цей день в 1847 році Семмельвейса був призначений головним резидентом пологового будинку Віденської лікарні загального профілю, де він зробив висновок і продемонстрував, що необхідність в лікарях для дезінфекції рук значно знижує передачу захворювання.

Ігнац Семмельмвайс народився в Буді (нині Будапешт), Угорщина 1 липня 1818 року. Потім він отримав докторський ступінь у Віденському університеті і ступінь магістра з акушерства. Коли він почав своє перебування у Віденській лікарні загального профілю в середині 19-го століття, загадкова і погано вивчена інфекція, відома як "лихоманка дитячого віку", привела до високих показників смертності серед нових матерів в пологових будинках по всій Європі.

Семмельвейса був присвячений пошуку причини. Після ретельного розслідування він прийшов до висновку, що лікарі передавали з потенційно інфікованим матеріалом від попередніх операцій і розтинів чутливим матерям через їх руки. Він негайно ввів вимогу, щоб весь медичний персонал вимив руки між обстеженнями пацієнтів, і в результаті рівень захворюваності в його відділенні почав різко падати.

На жаль, багато одноліток Семмельвайса спочатку ставилися до його ідей зі скептицизмом. Через десятиліття його гігієнічні рекомендації були підтверджені широко поширеним визнанням "мікробної теорії хвороби".

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Сьогодні Семмельвейса широко пам'ятають як "батька інфекційного контролю", якому приписують революцію не тільки в акушерстві, а й в самій медичній сфері, інформуючи не тільки його власні покоління, що миття рук є одним з найбільш ефективних способів запобігання поширенню хвороб.

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Google, Doodle, Техно, Технології, Doodle Игнаса Семмельвайса.
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