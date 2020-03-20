Google присвятив Doodle Ігнасіо Семмельвайсу

Новини технології:Google дудл 20 березня присвячений угорському лікаря-акушера, професору Ігнацу Семмельвейса, якого счтают одним з основоположників асептики.

Сьогоднішній Doodle визнає угорського лікаря д-ра Ігнаса Семмельвайса, якого багато хто вважає першою людиною, який відкрив медичні переваги миття рук.

У цей день в 1847 році Семмельвейса був призначений головним резидентом пологового будинку Віденської лікарні загального профілю, де він зробив висновок і продемонстрував, що необхідність в лікарях для дезінфекції рук значно знижує передачу захворювання.

Ігнац Семмельмвайс народився в Буді (нині Будапешт), Угорщина 1 липня 1818 року. Потім він отримав докторський ступінь у Віденському університеті і ступінь магістра з акушерства. Коли він почав своє перебування у Віденській лікарні загального профілю в середині 19-го століття, загадкова і погано вивчена інфекція, відома як "лихоманка дитячого віку", привела до високих показників смертності серед нових матерів в пологових будинках по всій Європі.

Семмельвейса був присвячений пошуку причини. Після ретельного розслідування він прийшов до висновку, що лікарі передавали з потенційно інфікованим матеріалом від попередніх операцій і розтинів чутливим матерям через їх руки. Він негайно ввів вимогу, щоб весь медичний персонал вимив руки між обстеженнями пацієнтів, і в результаті рівень захворюваності в його відділенні почав різко падати.

На жаль, багато одноліток Семмельвайса спочатку ставилися до його ідей зі скептицизмом. Через десятиліття його гігієнічні рекомендації були підтверджені широко поширеним визнанням "мікробної теорії хвороби".

Сьогодні Семмельвейса широко пам'ятають як "батька інфекційного контролю", якому приписують революцію не тільки в акушерстві, а й в самій медичній сфері, інформуючи не тільки його власні покоління, що миття рук є одним з найбільш ефективних способів запобігання поширенню хвороб.