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Samsung Galaxy A41: особливості нового смартфона

Samsung Galaxy A41: особливості нового смартфона
10:12 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини технології:Представлений Samsung Galaxy A41 можна назвати одним з найдешевших смартфонів з офіційно заявленою водонепроникністю.

Якщо у своїй рекламі виробник демонструє, як люди з його ґаджетом безпечно стрибають в басейн чи океан – не варто одразу повторювати. Це не означає, що смартфон справді виживе після такого. Пам'ятайте, що це лише реклама.

Небажано цього робити через те, що виробники не гарантують, що смартфон буде працювати після водних процедур. Тобто, якщо він зламається, в гарантійному ремонті вам майже напевно відмовлять. Все через те, що вам обіцяють сертифікацію за певним стандартом, але не гарантують саме захист.

Технічні характеристики Samsung Galaxy A 41

Головною фішкою ґаджета є саме захист від води й пилу за стандартом IP68. Це не так часто зустрінеш не тільки в даному сегменті, але і в деяких дорожчих і статусних моделях. Стандарт IP68 дозволяє занурювати смартфон на глибину до півтора метра на термін до тридцяти хвилин.

Камера нового смартфона складається з трьох модулів – 48 Мп, 8 Мп і датчика глибини. На передній панелі розташований краплеподібний виріз з камерою 25 МП.

Що стосується іншого заліза новинки – тут все дещо скромніше. Процесор всього лише Helio P65, оперативки лише 4 ГБ, вбудованої пам'яті 64 ГБ з можливістю розширення, а акумулятор на 3500 мАг зі швидкою 15-ватною зарядкою. Діагональ екрану складає 6,1 дюйма при роздільній здатності FHD+. Матриця, як і належить, OLED.

В цілому нічого особливого, однак… Наразі існує ймовірність, що Galaxy A41 буде продаватися лише на внутрішньому ринку в Японії.

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Дата продажів й ціна

Запуск в продаж планується на червень 2020 року з ціною в 268 доларів.

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