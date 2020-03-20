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NASA також йде на карантин

NASA також йде на карантин
15:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини технології:Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) тимчасово закриває два своїх заводи з виробництва ракет.

"NASA тимчасово призупинить виробництво та тестування обладнання Space Launch System та Orion", - заявив глава космічного агентства Джим Бріденстайн.

Ідеться про центр Michoud в Новому Орлеані та космічний центр Stennis в окрузі Хенкок, штат Міссісіпі.

На місці залишаться працювати лише персонал, що відповідає за безпеку та критично важливу інфраструктуру.

Зазначається, що пандемія нового коронавірусу завдала удару по планах США з повернення американців на Місяць до 2024 року.

Водночас інший об’єкт NASA, космічний центр Кеннеді у штаті Флорида, наразі працює.

У США зафіксовано понад 11 тисяч підтверджених випадків нового коронавірусу, включаючи один випадок серед співробітників NASA.

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Станом на 20 березня у світі зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, з них 88 441 особа одужала, 10 047 померли.

В Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.

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НАСА, Карантин, Ракети, Коронавірус.
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