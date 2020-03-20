Youtube буде просувати достовірну інформацію про COVID-19

Новини технології:Поки що розділ буде доступний лише в 16 країнах, але в яких саме - невідомо.

Відеосервіс YouTube, який належить компанії Google, просуватиме достовірну інформацію про COVID-19, створивши окремий розділ на своїй головній сторінці, повідомила прес-служба YouTube у своєму Twitter-каналі.

«Ми хочемо, щоб кожен отримував достовірну інформацію в ці складні часи, тому ми запускаємо в 16 країнах спеціальний розділ про коронавірус на головній інтернет-сторінці YouTube», - сказано в повідомленні.

У компанії не уточнили, які саме країни першими отримають доступ до розділу. Згідно з повідомленням, YouTube невдовзі планує збільшити кількість країн, яким буде доступний новий розділ про COVID-19.

Як зазначалося раніше,глобальні технологічні компанії Facebook, Google, Lindedln, Microsoft, Twitter, Reddit і YouTube разом боротимуться із шахрайством і дезінформацією в інтернеті в умовах епідемії коронавірусу.