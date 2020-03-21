Скачать
Субота, 21.03.2020
В Україні збільшилась кількість інфікованих коронавірусом
В Україні збільшилась кількість інфікованих коронавірусом
ЄС змінює правила на ринку авіаперевезень
ЄС змінює правила на ринку авіаперевезень
УЄФА знову переносить закінчення сезону
УЄФА знову переносить закінчення сезону
21 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
21 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

В Україні представили новий смартфон-середнячок

В Україні представили новий смартфон-середнячок
09:39 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини технології:Компанія Huawei представила в Україні новий смартфон Huawei P40 lite.

Huawei P40 lite отримав стильний дизайн, інноваційну систему Quad-камер та може похвалитись великою батареєю і тривалим часом роботи.

Дизайн

Huawei P40 lite оснащений дизайном Punch FullView, тобто він позбавлений вирізів, а фронтальна камера розміщена у верхньому лівому куті дисплея.

Діагональ дисплея становить 6,4 дюйма з роздільною здатністю Full HD+ та розширену колірну гаму. Співвідношення екрана до корпусу становить 90,6%, що забезпечує ефект занурення в контент.

Камера

Основний модуль – це 48-мегапіксельна камера, що підтримує технологію багатокадрового компонування від Huawei. Вона дає змогу робити якісні та яскраві фотографії, поєднуючи різні послідовно зняті кадри.

Також смартфон отримав 8-мегапіксельну ультраширококутну камеру з кутом огляду 120 градусів. Тут також є макрокамера, що може фокусуватися на об’єктах, розташованих на відстані 4 см. А четвертий модуль з ефектом боке для портретних фото.

Система Quad-камер підтримує режим Super Night Mode для зйомки якісних нічних фотографій без штатива.

Технічні характеристики

Пристрій працює під управлінням процесора Kirin 810, розробленого на базі провідного 7-нм техпроцесу. Порівняно з 8-нм чипами, Kirin 810 має на 50% вищу щільність транзисторів та забезпечує на 20% менше енергоспоживання, кращу продуктивність та енергоефективність.

Смартфон також підтримує фірмову технологію GPU Turbo, що скорочує затримку, збільшує частоту оновлення кадрів та зменшує споживання енергії. Тож Huawei P40 lite може зацікавити і геймерів.

Huawei P40 lite оснащений акумулятором ємністю 4 200 мАг та підтримує технологію надшвидкої зарядки Huawei SuperCharge 40 Вт. Завдяки їй смартфон заряджається до 70% усього за 30 хвилин.

У Huawei P40 lite попередньо встановлений інтерфейс EMUI10. Темний режим модернізовано відповідно до чутливості людського ока. Також тут покращили розбірливість тексту та підвищили комфорт під час читання.

Huawei P40 lite з коробки отримав фірмовий магазин додатків Huawei AppGallery, що є частиною нової екосистеми Huawei Mobile Services. Всі необхідні додатки для нормального користування пристроєм вже є в AppGallery.

Hisense випустила унікальний 85-дюймовий телевізор з двома екранами

Ціна

Huawei P40 lite надійде у продаж у чорному (Midnight Black), рожевому (Sakura Pink) та зеленому (Crush Green) кольорах. Новинка надійде у продаж в Україні 25 березня. До 12 квітня буде діяти спеціальна ціна – 6 999 гривень.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Новинки, Камера, Дизайн, Смартфони, Ціна, Huawei P40 Lite, Технічні характеристики, Смартфон-середнячок.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Росії при загадкових обставинах загинув боєць ММА
02 Можете попрощатися з футболом у 2020 році
03 Поради, як не набрати зайву вагу на карантині
04 ПТП випустив кліп про карантин
05 Через коронавірус статую до Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро дещо додали
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
146 українців перебуває на карантині закордоном
146 українців перебуває на карантині закордоном
Коронавірус в Італії: за добу померли 627 людей
Коронавірус в Італії: за добу померли 627 людей
На Донбасі окупанти дев'ять разів порушили &quot;тишу&quot;
На Донбасі окупанти дев'ять разів порушили "тишу"
125 років від дня народження Леоніда Утьосова: Google представив новий Doodle
125 років від дня народження Леоніда Утьосова: Google представив новий Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся