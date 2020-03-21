Як відбувається зараження вірусом у автобусі

Новини технології:Китайські вчені прослідкували, як відбулося зараження коронавірусом пасажирів рейсового автобуса від одного-єдиного чоловіка.

Картина вийшла повчальна і вражаюча: деякі стереотипи щодо поведінки CoVid19 виявилися зруйнованими.

Знання механізму передання вірусу від носія до неінфікованої людини допоможе зупинити поширення CoVid19. А для кожного з нас це означає можливість уникнути зараження. Тому так цікаво прослідкувати розвиток зараження в межах одного конкретного рейсового автобуса.

Цей приклад можна вважати класичним: чоловік не знав, що став носієм вірусу, він скористався маршрутними автобусами, проте, відчуваючи себе нездоровим, уникав спілкування з іншими людьми. При цьому лише частина людей в обох машинах користувалася масками (випадок мав місце, коли про епідемію було відомо мало).

Хронологія зараження

Отже, 22 січня, в розпал канікул з нагоди китайського Нового року, в провінції Хунань до рейсового автобусу міжміського сполучення сів пасажир. Він почувався недобре, проте зовні це не було помітно. Чоловік зайняв місце в передостанньому ряду біля проходу. Автобус відправився в рейс з усіма зайнятими сидячими місцями. Протягом чотиригодинного рейсу інфікований пасажир свого місця не полишав і ні з ким не вступав у розмови.

На кінцевій точці маршруту всі пасажири залишили салон і до нього зайшла нова партія пасажирів.

А сам інфікований чоловік (нагадаємо, він не знав про свою хворобу) на цій станції пересів до іншого автобусу. Це був невеликий бус – маршрутка, в якій він їхав ще протягом однієї години.

Через певний період до цих двох автобусів привели ниточки розслідувань відразу одинадцяти випадків зараження.

У першому – великому – автобусі відразу заразилося восьмеро осіб. Причому деякі сиділи на відстані 4,5 м від хворого. Ще одна особа підхопила віруса тоді, коли ані хворого громадянина, ані вісьмох щойно заражених в салоні вже не було: через 30 хвилин після прибуття автобуса на кінцеву станцію і звільнення салону до нього зайшли нові пасажири, один з яких і став дев’ятим інфікованим.

У другому автобусі, до якого пересів хворий чоловік, заразилося ще двоє пасажирів. Цікаво, що один з них теж сидів доволі далеко від інфікованого – так само за 4,5 метри.

Несподівані висновки

Постулат про 2 м безпечної відстані від носія порушено: даний випадок дає підтверджену цифру 4,5 метри.

Заразитися можна навіть тоді, коли носій покинув певний замкнутий об’єм. Очевидно, через деталі інтер’єра, на поверхні яких осів вірус.

Маски все-таки варто носити: в числі 11-ти заражених немає жодного, хто був у масці.

Коронавірус вивчено не до кінця. Так, неясно, чому не заразився ніхто з найближчих сусідів інфікованого пасажира.

Зазначимо, що висновки з цього дослідження не можуть бути беззастережними. Так, згадані 4,5 метри швидше за все були досягнуті вірусом за допомогою системи опалення – висхідні потоки теплого повітря підхопили мікрокраплини з вірусом і віднесли їх далі, ніж вони могли долетіти природнім шляхом.