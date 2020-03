Новини технології:Соціальна мережа Instagram тестує нову функцію, за допомогою якої повідомлення користувачів можуть самознищуватися.

Це вперше помітила експертка у сфері мобільних додатків Джейн Манчун Вонг, повідомляє Cnet.

За її словами, нова функція видалення повідомлень в Instagram прихована в коді програми.

Експертка виявила у прототипі соцмережі новий режим обміну текстовими повідомленнями, в якому повідомлення можуть зникати з чату.

У своєму Twitter Вонг продемонструвала, як працює ця функція, перемикаючись між режимами і змушуючи повідомлення зникнути. При активації так званого Incognito Mode фон додатку стає темним, і це схоже на приватний режим в Chrome.

Instagram is working on “mode” where messages disappear

It seems to be in an early barebone version but I tried my best to demonstrate how it might work pic.twitter.com/ZrUZZj0TWo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2020

Представники соцмережі відреагували на твіт Вонг, підтвердивши що Instagram дійсно працює над новою функцією.

«Ми завжди вивчаємо нові функції, щоб покращити вашу роботу з повідомленнями. Ця функція все ще знаходиться на ранній стадії розробки і не тестується ззовні», - йдеться у твіті компанії.

«Ми завжди вивчаємо нові функції, щоб покращити вашу роботу з повідомленнями. Ця функція все ще знаходиться на ранній стадії розробки і не тестується ззовні», - йдеться у твіті компанії.