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Соціальна мережа Instagram тестує нову функцію

Соціальна мережа Instagram тестує нову функцію
20:10 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини технології:Соціальна мережа Instagram тестує нову функцію, за допомогою якої повідомлення користувачів можуть самознищуватися.

Це вперше помітила експертка у сфері мобільних додатків Джейн Манчун Вонг, повідомляє Cnet.

За її словами, нова функція видалення повідомлень в Instagram прихована в коді програми.

Експертка виявила у прототипі соцмережі новий режим обміну текстовими повідомленнями, в якому повідомлення можуть зникати з чату.

У своєму Twitter Вонг продемонструвала, як працює ця функція, перемикаючись між режимами і змушуючи повідомлення зникнути. При активації так званого Incognito Mode фон додатку стає темним, і це схоже на приватний режим в Chrome.

Instagram is working on “mode” where messages disappear

It seems to be in an early barebone version but I tried my best to demonstrate how it might work pic.twitter.com/ZrUZZj0TWo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2020

Представники соцмережі відреагували на твіт Вонг, підтвердивши що Instagram дійсно працює над новою функцією.

«Ми завжди вивчаємо нові функції, щоб покращити вашу роботу з повідомленнями. Ця функція все ще знаходиться на ранній стадії розробки і не тестується ззовні», - йдеться у твіті компанії.

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Як повідомляв Укрінформ, Instagram тестує функцію, за допомогою якої користувачі зможуть переглядати найсвіжіші публікації у стрічці.

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Интернет, Instagram, Технології, Соцмережі, Повідомлення.
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