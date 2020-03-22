Нова прошивка дійшла до Xiaomi Mi A3

Новини технології:Xiaomi знову випустила оновлення Android 10 для Mi A3 з березневим патчем безпеки.

Компанія Xiaomi анонсувала Android 10 для Mi A3 на початку березня, але через кілька днів розповсюдження програмного забезпечення зупинили через помилки у системі.

Зараз розробники знову вирішили спробувати щастя.

Нову прошивку почали поширювати хвилями. Вона важить 1.3 ГБ, а для тих, хто вже встиг оновитися - лише 32 МБ. В системі виправили всі недоліки, а також встановили патч безпеки за березень.

Звичайно, нове ПЗ також містить всі основні особливості Android 10: змінений інтерфейс, темну тему для системи і додатків, функцію Smart Reply, нові жести управління, а також оновлення безпеки через магазин Play Store та багато іншого.