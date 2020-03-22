Нові покращення WhatsApp

Новини технології:У WhatsApp скоро з'явиться функція зникаючих повідомлень.

Розробники WhatsApp продовжують покращувати свій фірмовий додаток, і зараз готують нову корисну функцію.

Умільці з WABetaInfo "покопирсалися" в бета-версії WhatsApp 2.20.83/2.20.84 і знайшли там приховану можливість відправляти тимчасові повідомлення.

Така функція з'явиться в групових і особистих чатах. Користувачі самі зможуть виставити час видалення. Наприклад, через годину, день або навіть рік.

На жаль, інформації наразі немає, коли саме функція з'явиться у всіх користувачів месенджера. Скоріш за все, її спершу додадуть у відкриту бета-версію програми, а потім вже у стабільний реліз.