Китайський бренд Xiaomi перезапустить смартфон Mi6

Новини технології:Xiaomi планує перезапустити модель Mi 6, один з найпопулярніших своїх флагманів, але з новими характеристиками і, можливо, деякими змінами в дизайні.

Телефон розрахований на тих, кому потрібна невеликий, але потужний пристрій, запевняють джерела в Китаї.

Зараз Xiaomi працює над пристроєм з невеликим дисплеєм, якому ще офіційно не дано зелене світло. Для того, щоб смартфон був успішним, попит повинен бути високим.

Джерело згадує, що більшість виробників дисплеїв вже налаштували свої виробничі лінії для виробництва великих екранів для телефонів, тому, якщо вони збираються зробити невеликий дисплей для Xiaomi, це буде досить дорого. Xiaomi потрібно буде провести широке дослідження ринку, щоб визначити, чи буде вигідно робити такий пристрій.

Також в китайському сервісі мікроблогів Weibo один з директорів Xiaomi опублікував питання, запитуючи, скільки людей будуть готові платити за нову версію Mi 6 з наступними характеристиками - такого ж розміру і форми, як у Mi 6; виїмка або діра в екрані; одна задня камера або дві задні камери; процесор Snapdragon серії 700 (або Snapdragon серії 800, якщо це не вплине на вагу і розмір телефону) і NFC.

Це, безумовно, дослідження обсягів ринку для майбутнього пристрою, і результат буде впливати на остаточне рішення Xiaomi про те, чи слід йому продовжувати проект або скасувати його.