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Марк Джейкобс показав фешн образ на карантині (Фото)

Марк Джейкобс показав фешн образ на карантині (Фото)
16:59 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Американський модельєр Марк Джейкобс показав, що карантин – не привід забувати про модні тренди.

Дизайнер давно підкорив смаки та серця голлівудських знаменитостей своїми неординарними рішеннями. З креативом він вирішив поставитися й до самоізоляції, яку проводить разом з псом. 

Зважаючи на те, що більшість людей по всьому світу вимушені залишатися вдома та працювати дистанційно, модельєр порадив не відмовлятися від трендів навіть в умовах карантину. На особистій сторінці в інстаграмі він опублікував допис, у якому показав свій стильний look. 

Для кадру він зробив ставку на весняний колір. На ньому блакитна сорочка, темний светр та чорні приталені штани, а завершив образ шкіряний жакет смарагдового кольору з золотими застібками. Не менш яскравими стали й інші елементи аутфіту – срібні босоніжки на високих підборах, сонцезахисні окуляри, масивний браслет з камінням та намисто з перлів. 

 
 
 
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Put on your Sunday clothes when you feel down and out. @prada @veesback @zambishot #stayhome #stayfabulous #justbe #whyy’allgaggingso #pea-cocky #spreadlove #gratefulnothateful

Допис, поширений Marc Jacobs (@themarcjacobs)

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Кілька днів тому Марк Джейкобс показав світлину з насиченим макіяжем, позуючи у власному будинку. Засновник та головний дизайнер модного дому Marc Jacobs закликав одягати найкраще своє вбрання навіть тоді, коли немає жодної потреби виходити з будинку. 

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Все по темі:

США, Мода, Дизайнер, Карантин, Марк Джейкобс, Голлвуд, Тренди, Модел'єр.
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