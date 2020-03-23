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"Моя попа болить": Кім Кардашьян показала, як одягає латексний костюм (Відео)

"Моя попа болить": Кім Кардашьян показала, як одягає латексний костюм (Відео)
16:51 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Американська зірка реаліті-шоу та модель Кім Кардашян вже давно створила образ ідеального життя багатійки.

Щодня вона публікує бездоганні фото, на яких постає у приголомшливих вбраннях. Та що залишається за лаштунками – Кім Кардашян показала у курйозному відео.

Як відомо, Кім Кардашян – одна з найуспішніших та найбагатших блогерок світу. Тому щодня вона отримує запрошення на престижні світські заходи, деякі з яких таки відвідує зі свої чоловіком Каньє Вестом. 

Так, у перший день березня Кім Кардашян красувалась у Парижі в латексному вбранні від Balmain. Ефектні фото викликали захват у мережі та стрімко поширились у всьому світі. 

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Та, як виявилось, за бездоганною картинкою приховувався курйозний процес одягання. Кім Кардашян опублікувала на ютуб-каналі ролик, в якому видно, наскільки складно було приміряти це брендове латексне вбрання. Допомагали зірці в цьому три асистентки, а сама Кім не приховувала нецензурну лайку. Найскладніше було одягнути пишні сідниці американки, що й викликало регіт у її фанатів. 

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Все по темі:

Париж, Ким Кардашьян, Курйоз, Balmain, Відео, Каньє Вест, Латексний Костюм, Примірка.
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