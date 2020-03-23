Гвінет Пелтроу власним прикладом надихає, як правильно дотримуватися карантину

На особистій сторінці в інстаграмі Гвінет Пелтроу опублікувала світлину з походу за покупками, який за сучасних обставин з буденної справи перетворився на справжній привід для обговорення. Акторка свідома того, яку небезпеку становить коронавірус. Тому для виходу вона обрала карантинний образ.
Зірка позує у звичному повсякденному одязі total black – широкі штани, майка та кросівки, проте з незамінними нині аксесуарами – в одноразових рукавичках та захисній масці. Вона наголосила, що здійснила похід на фермерський базар разом з чоловіком Бредом Фелчаком, а під час поїздки не перебувала з іншими у людьми у безпосередній близькості.
Гвінет Пелтроу наголосила, що за умов пандемії варто ретельно виконувати всі настанови медиків та свідомо ставитися як до свого здоров'я, так і до здоров'я близьких. Саме дисципліна, на думку актори, допоможе знизити показники захворювання.
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@bradfalchuk and I were grateful to learn our local farmers market was open this morning; we walked there (keeping lots of distance) and donned masks and gloves once we got nearer to the market, only taking them off when we were almost home and there were no other pedestrians in close proximity. Yesterday I heard tales of crowded hiking trails and parks. Although we are all on a learning curve and aren’t always perfect as we figure out this temporary new normal, we must take the orders seriously and not abuse the freedoms we still have; grocery store and essential errand runs, bike rides or walks (being disciplined about correct protocol). It’s not the time for denial. We must take this seriously and shelter in place. It’s time for nesting, reading, cleaning out closets, doing something you’ve always wanted to do (write a book, learn an instrument or a language or learn to code online, draw or paint) going through photos, cooking, and reconnecting on a deeper level with the people you love. I find hope in the generosity, love, protection and care I see and feel through out our country everyday and my heart goes out to everyone directly affected or simply in fear. We will get through and I bet you our humanity will shine like never before
Хоча ми не завжди ідеально розуміємося на цих тимчасових нормах, але ми повинні серйозно ставитися до наказів і не зловживати наявними у нас свободами: продуктовий магазин і необхідні доручення, велосипедні або піші прогулянки. Зараз не час нехтувати настановами, – написала Гвінет Пелтроу.
Голлівудська знаменитість зауважила, що навіть вдома можна знайти безліч розваг, залежно від вподобань –читати, наводити лад у будинку, опанувати новими навичками, переглядати архівні фото, готувати та підтримувати зв'язок з тими, кого любиш: "Ми пройдемо через це, і я сподіваюся, що наше людство засяє як ніколи раніше".
Голлівудська знаменитість зауважила, що навіть вдома можна знайти безліч розваг, залежно від вподобань –читати, наводити лад у будинку, опанувати новими навичками, переглядати архівні фото, готувати та підтримувати зв'язок з тими, кого любиш: "Ми пройдемо через це, і я сподіваюся, що наше людство засяє як ніколи раніше".
Нагадаємо, раніше Гвінет Пелтроу назвала Гвінет Пелтроу відреагувала на спалах коронавірусу: Я вже була в цьому фільмі стрімке поширення коронавірусу своєрідним прототипом подій голлівудського фільму "Зараза" Гвінет Пелтроу відреагувала на спалах коронавірусу: Я вже була в цьому фільмі (Contagion), зйомки якого відбувалися ще 2011 року: "Параноя? Обережність? Розсудливість? Пандемія? Пропаганда? Пелтроу своє діло знає і просто буде спати з цим весь політ. Я вже була в цьому фільмі. Бережіть себе. Ретельно мийте руки".
Станом на 23 березня у світі зафіксовано майже 344 тисяч випадків зараження коронавірусом. Майже 15 тисяч людей померли, майже 100 тисяч одужали. Найбільша кількість інфікованих у Китаї, Італії та США.