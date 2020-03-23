Поради від психолога, як пережити карантин і не розлучитися

Новини шоу бізнесу:Саме зараз в Китаї пік розлучень. На думку вчених - це наслідок спільного "карантинного місяця".

1. Для початку - годі одне одного заспокоювати. Казати фрази "це все дурниця", "все минає - і це пройде". Їх сприймає інша людина не як підтримку, а як знецінення, нерозуміння, самотність.

Дайте одне одному право на всі ті емоції, які ви відчуваєте - сміх від комічності того, що відбувається, страх і невпевненість перед майбутнім, побоювання за здоров’я своє і родичів. Фраза 2 так, у такий дупі ми, здається, ще не були!" буде значно доречнішою. Сказавши її, слухайте. Пильнуйте.

2. Приготуйтеся, що ставлення вашої 2 половинки" до подій сильно відрізнятиметься від вашого. Прийміть це як факт. Не сперечайтеся. Саме в таких суперечках можна зайти туди, звідки удвох вже не повернутися.

3. Свідомо відгороджуватися - коли вам це потрібно (і поважайте чужу потребу відгородитися). Пам’ятаєте анекдот? "Бело Соломонівна! Сусіди дивуються: шо це ви з Йосею три дні не сваритесь? - А ми з ним посварилися, Сімочко!"'.

Іноді потрібно просто залишити один одного в спокої. Люди зобов’язані один від одного відпочивати. І про це теж можна домовитися - без шуму і пилу, без скандалів, по-тихому.

Я ще не зустрічала, щоб хтось йшов зі стосунків, почувши "Ти не проти, якщо я сяду в навушники і подивлюся Netflix"? Особливо, якщо це дозволяє іншій стороні спокійно загорнутися у плед і почитати. А от від нестачі таких речей пари розпадаються.

4. Сприймайте цю "відпустку" як челендж - приємний. У вас, напевно, є низка спільних занять, які, на відміну від сексу, залишилися в минулому. Карти, готування, серіали тощо - мережу завалено варіантами. Вперед! (До речі, у багатьох пар і секс залишився в минулому. Відсипаємося і відновлюємо ритм. Імпровізуючи. Експериментуємо. Ну, ви зрозуміли).

5. Повторю головне. Забудьте нісенітницю про "половинки"! Поруч з вами інша людина зі своєю картиною світу, своїм сприйняттям того, що відбувається, своїми тарганами, страхами і психічною своєрідністю. Знайомтеся!

І пам’ятайте, що саме це все ви колись полюбили!