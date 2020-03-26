Китайці випробовують новий космічний корабель

Новини технології:Експериментальна версія пілотованого космічного корабля нового покоління проходить тести на космодромі Веньчан в острівній китайській провінції Хайнань.

Китайські інженери оптимістично вважають, що перший запуск можна буде провести вже найближчим часом.

Новий космічний апарат розробляється для експлуатації китайської космічної станції і майбутніх пілотованих космічних польотів. Він буде більше, ніж нинішній китайський пілотований космічний корабель "Шеньчжоу", і буде мати можливість повторного використання.

"Команда розробників робить все можливе для забезпечення виконання місії на тлі спалаху пандемії коронавируса", - повідомили в Агентстві пілотованої космонавтики Китаю.

Перший, непілотований запуск планується на середину-кінець квітня 2020 під час першого польоту ракети-носія "Чанчжен-5B" - модифікованої версії ракети-носія "Чанчжен-5".

"В рамках місії буде проведено випробування основних технологій нового пілотованого космічного корабля, таких як контроль повторного входу в атмосферу, теплозахист і технології повернення на Землю", - заявив конструктор апарату з Китайської академії космічних технологій Ян Цин.

За його словами, ця місія закладе основу для доставки китайських космонавтів до космічної станції країни в майбутньому.